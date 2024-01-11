〈台股盤後〉AI、IC族群相挺 上漲79點收17545點站回5日線

台股今 (11) 日在 AI、IC 設計族群帶動下，盤中一度握大漲逾百點，尾盤則上漲 79.69 點或 0.46%，來到 17545.32 點，一舉站回 17500 整數關及 5 日均線之上，成交金額重返 3000 億元；櫃買指數則上漲 2.3 點或 1%，收 231.71 點。

台積電 (2330-TW) 股價小漲 2 元或 0.34%、收 586 元，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW) 則小跌作收，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 小漲，幾大電子權值表現平淡下，AI 概念股挺身表態。

廣達 (2382-TW) 收漲 2.75%、技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW) 漲近 4%、緯創 (3231-TW) 漲 3%，緯創子公司緯穎 (6669-TW) 更大漲 7.9%，其他像是奇鋐 (3017-TW) 漲半根停板、宏碁 (2536-TW)、智邦 (2345-TW) 均漲逾 2%。

IC 設計也有所表態，智原 (3035-TW) 大漲 9%、股王世芯 *-KY(3661-TW) 也漲 4.9%，創意 (3443-TW) 漲 3.9%；而今日召開法說的大立光 (3008-TW) 收漲近 1%。不過，京元電子 (2449-TW) 收跌 4.6%、南亞科 (2408-TW)、力成 (6239-TW) 等跌逾 2%，是今日相對弱勢的電子指標。