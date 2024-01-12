台股選後中長多不變 法人看好AI引爆電子供應鏈行情

台股今 (12) 日小跌 32.49 點，收在 17512.83 點，周線連二黑，平均日均量 2822.38 億元。法人指出，本周受總統大選觀望氣氛影響，大盤持續在高檔震盪，預料選後塵埃落定，不確定因素將在下周消化完畢，回歸基本面走勢，目前台股型態未翻空，中長線趨勢仍偏多，加上半導體龍頭 18 日將召開法說會，台股後市主軸放在個股，表現空間較大，尤其 AI 需求可望點燃電子供應鏈行情。

PGIM 保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，晶圓龍頭大廠法說將登場，所釋出的展望、財報數據成為市場風向球，此外，微軟、NVIDIA 股價創新高，CES 消費性電子展新品齊發，帶動電子股人氣回溫，加上台灣景氣燈號重回黃藍燈，台股多頭格局不變。

從整年度來看，尹乃芸指出，今年上半年低基期復甦看法不變，下半年將逐步全面復甦，2023 年台股主要是由 Cloud AI 帶動，預期進入 2024 年下半年將交棒給 Edge AI 啟動多方行情，配合聯準會降息釋出資金活水，資金行情有機會配合獲利復甦及企業獲利堆疊成長，重新啟動評價上修行情。

產業方面，日盛投信台股投資研究團隊也看好生成式 AI 崛起，2024 年 IP 矽智材、ASIC 晶片公司等相關產業可望完整受惠一整年，而 AI 的需求爆發，亦帶動了雲端伺服器需求增加。

日盛投信台股投資研究團隊指出，AI PC 為 2024 年 CES 展上熱門焦點，美國兩大 CPU 晶片廠搶先與 PC 品牌合作，推出一系列內建 AI 加速引擎新品，希望搶下第一波 AI PC 升級換機商機。同時，研調機構顧能 (Gartner) 表示，全球個人電腦出貨量去年第 4 季已見回升，終結連八季衰退頹勢，顯示市場已觸底。更多的 AI PC 機種將在 24 年下半年至 2025 年上市，將是 PC 產業成長的另一項催化劑。

安聯投信台股團隊認為，現階段由於處於升息尾端、但利率仍維持在高檔的情況下，考量資金成本與終端需求並不十分明朗等因素，致使廠商多僅以短急單來應對需求、不願備高庫存，農曆年後的能見度仍低；換言之，市場仍是處在半杯水狀態。

另一方面，安聯投信台股團隊指出，有急單，某種程度也顯示供應鏈的庫存非常低，意味供應鏈庫存仍相對健康，對市場具正面意義。基本上，今年是成長的格局，大方向應該還是會在基本面和動能回溫下，逐步向上，建議只需抓住市場的步調、保持逐步分批與紀律布局的大原則。