紅海衝突干擾目標百貨部分印巴商品進口 但影響仍屬輕微

知情人士向路透表示，隨著紅海衝突持續延燒，目標百貨 (TGT-US) 從紡織重鎮印度和巴基斯坦的進貨面臨一些阻礙，但整體影響仍屬「輕微」。

消息人士表示，目標百貨在收取部分貨物上面臨延誤的情況，和船舶營運商對運輸時間將拉長的看法一致。目標百貨正在和托運人合作，重新安排貨物運輸路線，代價是額外的運輸時間和更高的運輸成本。

由伊朗支持的葉門叛軍青年運動 (Houthi) 在紅海的襲擊行動，擾亂了重要貿易航線的交通。為了確保航行安全，船隻紛紛改道南非好望角，但運輸時間也因此拉長 10 到 15 天。

面對運輸延誤的情況，全球許多零售業者正在囤積商品，或是改採航空及鐵路的替代運輸方案，避免貨架商品短缺。雖然目標百貨曾在疫情期間經由空運運輸，但該公司目前沒有考慮這個選項。

目標百貨從印度和巴基斯坦供應商進口服飾、塑膠、玩具和沐浴產品等，這些產品通常會經由蘇伊士運河運送，雖然航運中斷主要影響的是歐亞之間的貿易，但運往美國東岸的商品中，有 30% 需要經過蘇伊士運河。

儘管如此，目標百貨的大部分產品均由中國進口，這些商品會經由太平洋運往美西港口，不受中東局勢影響。此外，消息人士也稱，目前還沒有看到任何春季商品的運輸作業被影響。