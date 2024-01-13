美英空襲葉門叛軍 主要油輪商暫停行經紅海

美國和英國周四 (11 日) 對葉門叛軍組織青年運動 (Houthi) 的多項設施發動空襲，作為對後者無視警告，不斷攻擊紅海船隻的回應，全球幾家主要油輪商也在周五 (12 日) 暫停行經紅海航線。

油輪公司 Hafnia、Torm 和 Stena Bulk 證實，已暫停所有通往紅海的運輸作業，以響應多國海上防衛部隊所提出的建議。

國際油輪船東協會 (International Association of Independent Tanker Owners) 聲明指出，多國聯盟建議船隻在幾天之內應避開曼德海峽(Mandeb Strait)。協會表示：「隨著局勢不斷演變，船隻應考慮在該區域外停留，並在 1 月 13 日天亮之前，針對局勢進行評估。」

Hafnia 發言人 Sheena Williamson-Holt 於聲明表示：「考量到事態發展，依據專家建議，我們決定立即停止所有前往或處在受影響地區附近的船隻。」

曼德海峽是連接亞丁灣和紅海的重要海道。貿易分析公司 Kpler 數據顯示，目前每日約有 700 萬桶的原油和油類產品通過紅海。

西德州中質原油 (WTI) 期貨周五一度漲逾 4%，至每桶 75.25 美元。布蘭特原油期貨稍早觸及 80.75 美元，隨後雙雙收斂。截稿前，WTI 報 72.81 美元，布蘭特原油報 78.41 美元。

RBC Capital Markets 的 Helima Croft 周五向 CNBC 表示，市場將觀察這種情況是否會蔓延到霍爾木茲海峽 (Strait of Hormuz) 等重要的石油運輸海道。Kpler 指出，目前每日約有 1800 萬桶原油和油類產品行經霍爾木茲海峽。

高盛 (Goldman Sachs) 警告，若霍爾木茲海峽長期陷入中斷，油價可能會翻倍，但這種情況不太可能發生。

美英兩國的空襲行動，是對青年運動頻頻向紅海船隻發動襲擊所做出的回應。美國中央司令部指出，自 11 月 19 日以來，青年運動已對紅海航道發動 27 次襲擊，這些攻擊多半是針對貨櫃船。

Kpler 表示，紅海油輪運輸量在 12 月保持穩定，平均每天有 230 艘船，11 月則為 239 艘。不過，Kpler 數據顯示，12 月貨櫃船吞吐量較上月下滑 31%。