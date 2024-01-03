富國2024大盤銀行股首選花旗：3年內股價將翻倍至100美元以上

富國銀行報告指出，花旗集團 (C-US) 未來 3 年的股價和每股獲利將翻倍。

富國銀行 Mike Mayo 率領的分析團隊給予花旗股票「加碼」評級，且一年期目標價自 60 美元上調至 70 美元，並預期該股價將在 3 年內自當前約莫 50 美元的價位翻升至 100 美元以上。

因此，花旗是富國銀行 2024 年大盤銀行股的首選。

花旗周二 (2 日) 大漲 3.11%，收每股 53.04 美元，過去 12 個月該股上漲 14%，落後同期 S&P 500 指數上漲 24% 的表現。

Wells 駁斥許多投資者的觀點，不認同「花旗難以管理、無法量化和 / 或無法投資」的說法。

由於花旗徹底改革，令該分析師樂觀期待，其政策包括減少管理層人數、退出數個非美國消費市場，以及將公司重組為五個業務線。

Wells 預期，花旗每股獲利在未來 3 年將自當前的 5 美元翻倍至 10 美元，主要歸功於效率提高、執行庫藏股和裁員等因素。

Wells 估計，花旗當前股價係因市場反映經濟衰退，這意味著回報僅相當於其 3 年目標的一半，且似乎幾乎完全歸因於單一業務線 (「服務」——占公司的 1/4)，公司其他部門的價值幾乎沒有附加在股價上。

他認為，花旗銀行躉售網絡和努力控制開支的作為所帶來的好處最被市場低估。

然而，華爾街分析師對花旗的看法分歧，根據 FactSet，追蹤該股的分析師中約 41% 給予「買進」評級。