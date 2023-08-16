中國商務部宣布對美、歐盟等國續徵鹵化丁基橡膠的反傾銷稅

中國商務部在週三 (16 日) 宣布，自 8 月 20 日起對原產於美國、歐盟、英國和新加坡的進口鹵化丁基橡膠繼續徵收反傾銷稅，並進行期終復審調查。

據中國商務部官網的公告，當局對美國艾克森美孚 (XOM-US) 和其它美企徵收的反傾銷稅稅率為 75.5%，對歐盟的阿朗新科比利時有限公司的稅率為 27.4%，其它歐盟公司為 71.9%，對英國的艾克森美孚化工和其它英企均為 71.9%，對新加坡阿朗新科新加坡私人有限公司為 23.1%，其他新企則為 45.2%。

公告中指出，此次復審調查的內容主旨，是若終止對原產於美國、歐盟、英國和新加坡的鹵化丁基橡膠進口實行的反傾銷措施，是否將導致傾銷和損害持續或再度發生。該項調查自將今年 8 月 20 日開始，並應於明年 8 月 20 日前結束。

在目前的工業領域當中，通常將鹵化丁基橡膠用於耐熱內胎、輸送帶、藥品封口瓶塞、粘合劑和甚至是口香糖等。

公告中也顯示，根據《中華人民共和國反傾銷條例》第二十一條的規定，在中國商務部進行調查之時，利害關係方應要如實反映真實情況，並提供相關資料。若是利害關係方沒有如實反映情況或是提供相關資料，或是沒有在合理時間之內提供必要訊息，或是通過其他方式嚴重妨礙調查，則中國商務部可根據已經獲得的事實以及可獲得的最佳訊息作出裁定。