元月除息秀將開跑 這2檔年化配息率10%搶搭美科技股行情

ETF (股票及債券型) 元月除息秀自 16 日起開跑，共計 61 檔除息，多達 297 萬受益人，尤其 17 日最熱門，從台股 ETF 年化配息率前十強來看，永豐美國 500 大 (00858-TW) 以 10.38% 居冠，國泰北美科技 (00770-TW) 也有約 10% 居次，第三至五名皆為半導體相關 ETF，顯示輝達、微軟等大型科技股持續帶動美股走高，投資人透過持有 ETF 即能參與這波行情，有望息利兼收。

根據 CMoney 統計，以 1 月 12 日收盤價來計算，首波除息的台股 ETF 中，年化配息率冠亞軍為 00858、00770，兩檔實際配息金額將在 1 月 15 日公布，1 月 16 日前買進或持有相關 ETF 的投資人，均可參與本次配息。

台股 ETF 年化配息率排名第三是新光臺灣半導體 30(00904-TW) 9.33%，第四、五名分別為兆豐洲際半導體 (00911-TW) 及群益半導體收益 (00927-TW)，年化配息率各為 8.71%、8.55%。

第六至十名分別為復華台灣科技優息 (00929-TW) 、國泰台灣 5G＋(00881-TW) 、中信上櫃 ESG 30(00928-TW) 、國泰臺韓科技 (00735-TW) 及元大高股息 (0056-TW)，年化配息率皆有 7% 以上。

其中，00770 配出最高金額，每單位高達 4 元，等於一張 00770 可領 4000 元，創下自身新高，讓投資人樂開懷。不僅受到散戶投資人青睞，近期亦有法人大舉加碼，看上的不只是 10% 的高息紅包，同時也看中 00770 未來成長性，其成分股涵蓋 AI、半導體、AR、雲端伺服器等主題 ，囊括 Nvidia、 Apple、 Microsoft、Google、Meta、AMD 等，皆是美國科技股一時之選。

國泰投信指出，從報酬表現、基本面數據來看，00770 配出高息的機會是具有延續性的，不僅連續兩年配出 9-10% 的高息，且觀察過往配息資料，前 3 年配息幅度不高，帳上應累積不少可分配的資本利得，因此，可推測 2025 年也有本錢再配出高息，投資人只要在 1 月 16 日前買進或持有，即可參與本次配息；且隨著科技產業長線趨勢不變，在 1 月 17 日除息後，股價下跌，投資人還可以逢低撿便宜，提前布局未來資本利得機會。

此外，輝達 (NVDA-US) 股價已連續 4 天改寫歷史新高，而微軟 (MSFT-US) 一度超越蘋果成為全球最有價值的公司，法人認為，AI 半導體趨勢強，帶領美國科技七雄股價今年占上風機率大，預料大型科技股將有大多頭行情，有利於台灣半導體供應鏈營收跟著成長，建議投資人可透過布局半導體 ETF，搭上這波半導體復甦周期熱潮。其中，季配型的 00904 將於 19 日除息，預估配息金額 0.35 元，年化配息率 9.33%，想參與的投資人最晚要在 18 日買進，即可在 2 月 27 日領到股利。

兆豐投信的 00911 則於 2023 年 12 月 19 日調整配息頻率為半年配，元月也將迎來首次配息，預估配 1 元，除息交易日為 1 月 22 日。00911 追蹤洲際半導體指數，成分股多以全球龍頭半 導體產業為主軸，像是美國的博通、高通、英特爾、輝達，台灣的台積電等， 不僅篩選評價面較具未來發展趨勢的個股，掌握科技趨勢脈動，每年四季調整 權重，掌握科技股輪動先機，可謂費城半導體指數的升級版。