鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為28元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.7元，其中最高估值1.88元，最低估值1.62元，預估目標價為28元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|1.88(1.88)
|1.74
|最低值
|1.62(1.62)
|1.54
|平均值
|1.72(1.72)
|1.66
|中位數
|1.7(1.68)
|1.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|68,806,050
|68,967,700
|最低值
|56,693,000
|57,242,000
|平均值
|63,352,860
|64,185,840
|中位數
|63,613,550
|65,266,840
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.56
|1.52
|1.31
|1.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,756,394
|62,604,429
|59,568,228
|62,317,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。