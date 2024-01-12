鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估上修至2.45元，預估目標價為68.3元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對南亞(1303-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.21元上修至2.45元，其中最高估值3.52元，最低估值1.83元，預估目標價為68.3元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 3.52(3.52) 4.03
最低值 1.83(1.32) 2.94
平均值 2.45(2.32) 3.61
中位數 2.45(2.21) 3.73

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 369,532,710 376,923,360
最低值 270,629,910 273,514,820
平均值 305,282,410 324,783,800
中位數 295,444,000 324,348,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.05 10.25 3.24 2.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		 355,183,300 411,670,391 273,353,806 286,303,059

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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