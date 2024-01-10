〈台塑四寶業績發表〉南亞、台化Q1營收估季減 台塑持平展望不變

台塑四寶首季展望來看，南亞、台化估第一季營收將季減，台塑則維持持平看法。油價方面，台塑化認為，上半年全球油品需求不振，但 OPEC + 持續減產支撐油價，下半年聯準會可望降息，將刺激經濟活動，推升油價上漲。

台塑 (1301-TW)

雖然第一季適逢農曆春節假期，出貨天數減少，但歐美通膨持續降溫，民眾消費信心提高，且通路商庫存已降低，加上預期農曆春節後步入季節性需求旺季，市場買氣增溫。

此外，歲修廠數比上季減少、開工率提高，且寧波丙烷脫氫 (PDH) 廠年產 60 萬噸丙烯已完工試車，可望挹注營運成長動能，因此，公司維持與上月相同看法，認為第一季營業額將與去年第四季相當。

南亞 (1303-TW)

1 月雖然 2EH 停車定檢，及美國德州乙二醇因巴拿馬運河限制，海運費及航程增加，影響交運，整體化工產品營收減少；電子材料持平；聚酯產品因美國地區年底假期結束開工後，客戶有補庫需求，銷售量恢復，營收略增。

第一季則因為春節假期及工作天數減少，整體市場需求不明顯，營收將較上季略減。其中，化工產品因 2EH 定檢、美國乙二醇運輸等因素，營收略減；電子材料進入傳統淡季，營收持平；聚酯產品需求持穩，市況變化不大，營收持平。

台化 (1326-TW)

1 月春節前補庫存力道不足，2 月春節假期長，都不利營收，預估 1 月及第一季營收都不如前期，售量減少，但是三月份可望春燕到來，逐漸恢復正常。

台塑化 (6505-TW)

1 月煉油廠平均日煉量 44 萬桶，3 月配合年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量 41 萬桶；輕裂廠 1 月 OL#3 開車，但因應下游需求不佳，OL#2 將停車待命，第一季平均產能利用率 65%。