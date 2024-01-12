〈房產〉總業績15億元 永慶加盟四品牌宜花東2023年成果豐

永慶房產集團 2023 年新展店數高達近 200 家店，業績突破 285 億元，規模與績效持續攀升；旗下加盟四品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產宜蘭、花蓮、台東地區也公布 2023 年成績單，總成交金額達 312 億元，店總業績逼近 15 億元，精采表現坐穩「東台灣房仲第一品牌」。

永慶加盟四品牌在宜花東地區店數已超過 80 店，在該區 15 大房仲店數中搶下約四成五的店數 (註)，房仲經紀人員人數超過 1,300 位，是東台灣地區規模最大。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶加盟總部為加盟店提供全面性的資源協助，包括課程訓練、科技系統、行銷宣傳、深度聯賣等等，助加盟店在市場上擁有絕佳競爭優勢，績效年年創新高。

永慶加盟四品牌強大的「深度聯賣」制度，加盟店可共享集團超過 17 萬筆案源，省下開發時間、擴大服務範圍，今年宜花東聯賣業績達 3.8 億元，帶動成交件數超過 3,300 件，推升該區域加盟店「年業績突破 5,000 萬元」店數達到 6 家，還有 1 家店年度業績突破 1 億元；經紀人表現也不遜色，共有 13 位夥伴達成「千萬業績經紀人」，甚至有 3 位夥伴業績突破 2000 萬元。

永慶加盟總部充沛的後勤支援，幫助加盟店在市場上打下穩固基礎，備受東台灣加盟店東長和經紀人肯定。以永慶不動產宜蘭公園加盟店來說，還不到 30 歲的店東黃詔麟，念書時就立志要從事業務性質工作，大學一畢業、就加入在宜蘭擁有最多店數的永慶不動產；2020 年她成為店東，2023 年帶領團隊創下近 8,300 萬元業績，總成交件數 146 件，等於 2.5 天就成交 1 件，拿下永慶不動產宜蘭區業績第 1 名的好成績。

永慶不動產宜蘭公園加盟店善用聯賣，去年拚出 8000 多萬元業績，勇奪永慶不動產宜蘭區業績冠軍。(圖：永慶提供)

此外，深度聯賣制度去年亦為永慶不動產宜蘭公園加盟店貢獻超過 2,500 萬元業績，黃詔麟說，在宜蘭的客戶若要買賣其他地區的物件，不必找其他的經紀人服務，透過聯賣制度能夠跨店、跨區、跨品牌與友店合作，迅速完成客戶所託，是幫助業績提升的重要功臣。

黃詔麟也特別分享，永慶加盟總部每年固定舉辦的「房仲經營管理師」培訓班，除了邀請外部講師傳授行銷密技、經營策略，也請來多位績優店東長分享科技工具應用經驗等，讓她在帶店管理上更得心應手，並身先士卒、激勵夥伴們達成目標，提升團隊向心力，因而創造出高績效。

過去在中信房屋耕耘 16 年的楊政諺，嚮往永慶加盟體系的聯賣制度而加入，於 2021 年創業有巢氏房屋花蓮國安明心加盟店。2023 年業績翻倍成長，達到近 5,500 萬元佳績，聯賣也貢獻了約 1,400 萬元 業績、年增 65%，讓楊政諺團隊贏得「有巢氏房屋 2023 全台店總業績巔峰獎」。

有永慶加盟總部全面性的資源協助，有巢氏房屋楊政諺團隊去年業績翻倍成長。(圖：永慶提供)

楊政諺直言，「永慶加盟總部提供了店東們創業所需要的一切資源。」首先，永慶房產集團品牌知名度高，在人員招募上比以前更容易；再者，其他品牌沒有聯賣，創業等於從零開始，但在永慶加盟體系，新加入的店東一開店就能享有集團廣大的庫存案件可銷售，快速進入市場。

另一方面，永慶房產集團科技系統不斷推陳出新，如「i 學苑」線上課程平台，涵蓋品牌理念、業務實戰技巧、系統教學等各個主題，能快速培養新人實力與戰力；「i 智慧 Pro 系統」則不論是在人員管理或績效管理上都非常好用，也能透過後台的各項數據做出正確的決策及預測。楊政諺目前旗下已有 2 間加盟店，預計今年要再開出一間店，挾帶著總部提供的豐厚資源，擴大團隊與服務。

(註) 房仲店數以全台 15 大房仲品牌官網公告的宜花東區店數為統計基準（永慶房屋 / 永慶不動產 / 永義房屋 / 有巢氏房屋 / 台慶不動產 / 住商不動產 / 信義房屋 / 台灣房屋 / 中信房屋 / 東森房屋 / 大家房屋 / 太平洋房屋 / 群義房屋 / 21 世紀不動產 / 惠雙房屋）。