裕山今以45元參考價登錄興櫃交易早盤漲幅達23.77%

環保專業廠商裕山 (7715-TW) 今 (12) 日以每股 45 元登錄興櫃掛牌交易，早盤最高價攻抵 55.7 元、漲幅達 23.77%。裕山有望在 2024 年下半年送件申請上櫃掛牌。同樣爲環工業者的基士德 - KY(6641-TW) 在 2021 年入股裕山，目前並持有股權 21.63%，並擁有董事席次。

裕山目前股本爲 2.9 億元，2023 年前 11 月自結營收 9.75 億元，稅後純益 1830 萬元，每股純益爲 0.3 元，並已公布 2023 年 12 月營收 4.86 億元，創新高年增 1.63 倍，2023 年全年營收 14.62 億元，年增 48.66%，主要 12 月部分工程的密集認列所致。

裕山是綜合型環保專業廠商成立於 1993 年、員工數 180 人，業務涵蓋產業上中下游，包括土壤及地下水污染整治服務業務、廢棄物資源化、污染防治設備業務、防治污染藥劑製作污染防治設備及系統製造業、生活垃圾清運事業廢棄物清運、設備單元零組件業以及土壤整治業廢棄物處理業。

裕山在 2023 年 8 月承接高雄市政府加速高雄煉油廠第 1、2、5 及 6 區土壤及地下水污染整治工作 (西區案)。並在 2023 年 10 月 19 日股票核准公開發行。

裕山的興櫃推薦券商爲永豐金證券及中國信託證券。