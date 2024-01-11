環工業者裕山1/12以每股45元登錄興櫃 基士德持股21.63%

環工業者裕山 (7715-TW) 在明 (12) 日登錄興櫃交易，裕山可望於 2024 年申請送件申請上櫃，值得注意的是，同樣爲環工業者的基士德 - KY(6641-TW) 在 2021 年入股裕山，目前並持有股權 21.63%，並擁有董事席次。

裕山目前股本爲 2.9 億元，2023 年前 11 月自結營收 9.75 億元，稅後純益 1830 萬元，每股純益爲 0.3 元，並已公布 2023 年 12 月營收 4.86 億元，年增 1.63 倍，2023 年全年營收 14.62 億元，年增 48.66%，主要 12 月部分工程的密集認列所致。

裕山是綜合型環保專業廠商成立於 1993 年、員工數 180 人，業務涵蓋產業上中下游，包括土壤及地下水污染整治服務業務、廢棄物資源化、污染防治設備業務、防治污染藥劑製作污染防治設備及系統製造業、生活垃圾清運事業廢棄物清運、設備單元零組件業、調查檢測 / 工法規畫整治處理 / 營建工程 (委託、承攬型態)、MT/MBT 系統設計建置及營運、設備設計及開發系統整合及組裝、公部門私人企業受污染場址、燃料需求業 / 焚化或掩埋 / 資源化處理廠運作、土壤整治業廢棄物處理業。

裕山並在 2023 年 8 月承接高雄市政府加速高雄煉油廠第 1、2、5 及 6 區土壤及地下水污染整治工作 (西區案)。並在 2023 年 10 月 19 日股票核准公開發行。