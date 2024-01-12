花旗大讚比亞迪：近期內可升評 今年首選

花旗研究分析師預測，他們的首選股比亞迪短期內將獲得更高的評級。

「隨著市場整合到 2025 年，比亞迪的利潤率趨勢將憑藉其在電池和 先進駕駛輔助系統 (ADAS) 領域的規模優勢而恢復。」分析師報告寫道。

花旗補充，比亞迪下周將推出 L3 ADAS 技術，「可望引發正面的 NT 催化劑。」

花旗將 2023-2025 年每輛車淨利 (NP/car) 的預測分別修正為人民幣 1.02 萬元、9.1 萬元和 1.03 萬元，係因競爭加劇，導致純電動汽車毛利率維持在 17-18% 的水準，以及插電式混合動力車 (PHEV) 的毛利率徘徊在 22% 左右。

儘管如此，分析師預計 2024 年汽車淨利率將保持強勁，係因出口銷售、高端汽車淨利潤率為 10-11%，以及今年電池成本將節省 146 億元人民幣等因素的支撐，並假設新能源汽車電池平均售價逐漸下降至人民幣 0.3-0.35 元 / 瓦時。

考慮到額外補貼給經銷商的 19 億元 (全年每輛車 666 元)，花旗預計去年第四季每輛車的淨利將在人民幣 1.02 萬元至 1.08 萬元之間。

然而，因今年第一季淡季影響，NP/car 可能會降至人民幣 7600 元以下，第一季躉售量預計達 63.8 萬輛，年增 16%，但季減 32%。

比亞迪計劃今年出口電動車 40 萬輛，其中高階車型達 31.5 萬輛，含 (Denza、Fangchengbao,、Yangwang)，福斯產品 296 萬輛。今明兩年 PHEV 銷量分佈將自去年的的 48% 提高至 57%/59% 區間。