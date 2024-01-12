全球最貴汽車 一年「只」賣6,000輛？

頂級豪車品牌勞斯萊斯周一（8 日）宣布，去年全年銷量創下歷史新高，共交付 6,032 輛汽車，較 2022 年增加 11 輛。

這麼著名的品牌，歷史最高銷量「才」6,000 多輛？真是物以稀為貴呀！

勞斯萊斯有多貴？微信公眾號「科技狐」指出，在售的四款車型，最便宜的是 Ghost，最低配售價 人民幣（下同）503 萬元。

如果買家想升級配置，要花 74 萬，約等於一輛 BMW 7 系，升級的配置只有一項：後排座椅通風。

其他車型售價更高，SUV Cullinan 691 萬起，電動車 Spectre 575 萬，Phantom 接近 1,000 萬。

二手勞斯萊斯，最便宜的是 2010 款 Ghost，接近 200 萬。

在汽車生產遍地機械化的今天，勞斯萊斯是極少依然堅持手工生產的品牌。

勞斯萊斯的發動機，還完全是用手工製造，例如 Phantom 的自然吸氣式 60° v12 發動機。

整台發動機是在慕尼黑由技術專家手工製造，在非常低的轉速下，就能輸出強大動力，且相當安靜平穩，堪稱業界經典。

勞斯萊斯車頭的散熱器格柵，也完全是由熟練工人用手和眼完成。一台散熱器需要數名工人用一整天時間才能製造出來，然後還要花上五個小時加工打磨。

「科技狐」指出，雖然勞斯萊斯的售價高昂，歷史最高銷量也才 6,000 多，但中國網路上有很多「勞斯萊斯車主」在發照片。

擁有勞斯萊斯的中國車主有這麼多嗎？

勞斯萊斯官方曾透露，勞斯萊斯的中國銷量大約是 1,000 輛左右。

很多所謂的「車主」照片，是部分網紅、微商的擺拍，比如「喜提 Cullinan」的照片，大多是擺拍，並非網紅或微商真的購買。

然後是租車需求，據《北京商報》報導，2022 年春節期間，北京豪車租賃市場一車難求。

從事豪華車租賃的業界人士表示，超豪華車因價格昂貴，所以一些網紅會選擇租車，提升流量。

也有一些網紅是真的買了勞斯萊斯，但買的是二手車，前文提到，最便宜的二手勞斯萊斯，不到 200 萬。

六、七百萬的買不起，不到 200 萬還是可以的，誰叫人家賺得多呢？

剩下的車主，就是超級富豪，例如王思聰，名下就有兩輛，問題是全中國能有幾個王思聰？