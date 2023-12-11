西方石油以120億美元收購二疊紀盆地產油商Crownrock

西方石油公司 (Occidental Petroleum)(OXY-US) 已同意以 120 億美元收購 CrownRock，這是一家在二疊紀盆地營運的大型私人能源生產商。

該交易是美國能源產業一系列整合的最新進展，特別是在美國最大的產油區二疊紀盆地。

CrownRock 正在米德蘭盆地開發 10 萬英畝的土地；米德蘭盆地是二疊紀盆地的一部分，橫跨德州西部 20 個郡。根據美國能源資訊署 (EIA) 統計，2020 年米德蘭盆地生產了美國 15% 的原油。

西方石油公司將發行 91 億美元的債券和約 17 億美元的普通股為此交易融資。

另外，西方石油公司表示，將從明年開始將股利息從每股 18 美分提高到每股 22 美分。

根據惠譽評級 1 月的報告，在德州億萬富翁鄧恩 (Timothy Dunn) 帶領下，CrownRock 在 2022 年第 3 季每天生產 14 萬桶石油當量，高於 2019 年的每天 6.6 萬桶。

CrownRock 是二疊紀盆地最後的主要私人生產商之一，與 Endeavour Resources 並列。該公司背後金主是休士頓的私募股權公司 Lime Rock Partners。

西方石油公司是美國第九大能源公司，市值為 497 億美元。巴菲特的波克夏控股擁有該公司約 26% 的股份。西方石油公司股價今年下跌 10%。

該公司上次重大收購是 2019 年以 550 億美元收購阿納達科石油公司。西方石油公司對阿納達科的收購引發與激進投資客伊坎的激烈爭執，伊坎於 2022 年出售了持有該公司的剩餘股份。

西方石油公司對 CrownRock 的收購是不到兩個月內能源產業的第三筆重大交易。

埃克森美孚 (XOM-US) 於 10 月宣布以約 600 億美元收購先鋒自然資源公司 (Pioneer Natural Resources)(PXD-US)。Pioneer 是米德蘭盆地最大的生產商。幾周後，雪佛龍 (CVX-US) 宣布同意以 530 億美元收購赫斯 (Hess)(HES-US)。