謝師恩 信義周俊吉牽成高教史上首樁公私校「聯姻」 授課

信義 (9940-TW) 企業集團創辦人周俊吉身兼文大及政大兩校校友，有感於就讀中國文化大學法律系時獲王寶輝教授之恩，希望傳承其百年樹人精神，穿針引線設「文政講堂」，讓政大法學院近 50 位師資至文大法學院授課，惠及上千名文化法律學子，並進一步推動法學研究的「王寶輝法學講座」、政大法學院新館空間冠名「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義講堂」等互惠，1 月 11 日三方舉行合作簽約儀式，「兩代師恩一世情」感動現場 200 名嘉賓。

合作簽約儀式由信義企業集團創辦人周俊吉、中國文化大學校長王子奇、政治大學校長李蔡彥代表簽約，前副總統蕭萬長、教育部常務次長林騰蛟、法務部次長陳明堂及諸多法界貴賓共同見證。

除了文政講堂」擴大培育法律人才，周俊吉更於文大推動成立以王寶輝教授為名、為法學持續研究、發揮影響力的「王寶輝法學講座」向恩師致敬；此外，周俊吉亦支持政大法學院新館興建，並與政大商討以王寶輝教授及其恩師楊玉宏教授為名，將新館內基礎法學中心冠名為「玉宏寶輝基礎法學中心」，政大同時也將新院館特定教學空間定名為「信義講堂」，表彰感謝。

前副總統蕭萬長表示，這是一段感念師恩的杏壇佳話，王寶輝影響周俊吉的一生，周俊吉也傳承這樣的精神，影響更多人的人生，讓台灣可以越來越好；教育部常務務長林騰蛟表示，周俊吉創立信義房屋，也兼顧企業社會責任，培育許多企業人才，並培育法學專業人才，令人敬佩；政治大學李蔡彥校長表示，師生情誼令人感動，更成為社會上的善循環，不僅是硬體的互惠，對於教育的意義跟價值的追求更是寶貴。

周俊吉表示，當年蒙受系上王寶輝教授照顧與指導深深影響後續創業之路，沒有王寶輝就沒有現在的信義房屋，信義房屋創立至今，始終致力促進房屋市場安全與良好交易環境，賺取適當利潤，而非最大利潤，長期兼顧客戶、同仁、股東、社會、環境及供應商等六大利害關係人權益，以手心向下的精神持續回饋社會，推動社區一家、地方創生，希望達到「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」的願景。