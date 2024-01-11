台廠AI伺服器出貨占全球9成 LLM及中小語言模型成兩大成長動能

生成式 AI 熱潮爆發，帶動全球 AI 伺服器出貨成長，資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (11) 日表示，台灣伺服器產業出貨占全球約 8 成，其中 AI 伺服器的生產組裝代工占比更高達 9 成。今年 AI 伺服器兩大成長動能，將來自 LLM 與中小語言模型。

資策會 MIC 指出，去年 AI 伺服器產值已占全球整體伺服器逾 5 成，台灣伺服器產業出貨占全球約 8 成，其中 AI 伺服器的生產組裝代工占比更高達 9 成。資策會 MIC 說明，由於台廠具有高階伺服器的設計研發以及代工的能力，加上高階晶片在中國的禁令，以及美系客戶要求高階伺服器去中化，帶動台廠伺服器產業成長。

產業顧問魏傳虔進一步表示，生成式 AI 的應用及 AI 伺服器的出貨熱潮，除帶動伺服器產業外，包括電源供應器、遠端控制晶片、ABF 載板，以及散熱模組等產業鏈業者的營收都有所成長。

隨著全球 AI 伺服器市場持續看旺整體伺服器出貨占比也跟著提升，從 2023 年的 12.4%，到了 2027 年將成長至 20.9%。資策會 MIC 預估，今年 AI 伺服器出貨量為 194.2 萬台，2025 年達 236.4 萬台，且將一路成長至 2027 年的 320.6 萬台，2022 年至 2027 年的年複合成長率達 24.7%。其中，包含採用高階 GPU 的 AI 訓練伺服器，以及採用中低階的 GPU、FPGA 以及 ASIC 的 AI 推論器。

展望 2024 年，資策會 MIC 則指出，大型語言模型 (LLM) 的雲端訓練戰場，以及新興戰場「中小型語言模型」將成為今年 AI 伺服器重要的成長動能。LLM 方面，各大雲端服務商積極布局 LLM 以及生成式 AI 應用，如 Google(GOOG-US) 將在今年推出 Gemini，Amazon(AMZN-US) 也正在訓練新的 LLM。

中小型語言模型部分，資策會 MIC 則預期會有更加客製化、符合運算效率的模型陸續出現，如 Llama-2、Microsoft Phi-2、Google Gemini Nano 2 等。