〈焦點股〉三外資看目標價重登3000元 激勵大立光漲逾5%

大立光 (3008-TW) 11 月營收以 67.9 億元改寫歷史新高，月增 7.33%，年增 30.54%，在 11 月營收推升，大立光前 11 月營收 440.73 億元，已較去年同期轉爲正成長，年增 0.95%，同時，在大立光營收轉旺之後，已陸續有 3 外資券商將大立光目標價調高到 3000 元之上，也觸發大立光今 (25) 日股價大漲逾 5%。

今天大立光股價早盤開在 2690 元，最低 2650 元，最高則爲 2815 元，盤中股價達 2815 元，股價漲幅超過 5%，創 28 個月來新高價。

由於高階的潛望鏡式手機引起市場的熱潮，大立光對其他手機廠的導入設計也表達正面看法，更讓外資圈對於大立光的未來獲利量能紛紛改觀，最新歐系外資報告指出，大立光 2024 年 / 2025 年每股盈餘將上調 9%/12%，並將目標價 2700 元上調至 3200 元，重申「買進」評等。。

大立光 2023 前三季營收 309.59 億元，毛利率 46.35%，年減 7.89 個百分點，前三季稅後純益 129.37 億元，年減 30.44%，每股純益爲 96.93 元。歐系外資報告指出，大立光 2023 年全年 EPS 落點在 137.64 元，2024 年升至 145.94 元，2025 年則爲 154.52 元。