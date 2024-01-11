投藍？投綠？押注選後短線慶祝行情 藍綠陣營概念股一次看

本周末 (13) 日即將迎來總統大選，藍綠兩大陣營對於產業均有明確的政見，民進黨參選人賴清德主張發展半導體、AI、軍工和安控等產業，國民黨參選人侯友宜則強調區域經濟整合，有利傳產出口包括機械、汽車、石化、紡織等產業，而兩岸關係若和緩，也可望帶動航空、觀光餐旅族群表現。

民進黨過去執政 8 年，推動綠能、風電、國防自主、軍工和生技等方向，因此，法人分析，若賴清德當選，相關產業可望持續蓬勃發展，同時，賴清德也主張未來將強化發展半導體、人工智慧、軍工、安控和通訊。

侯友宜則是提出，台灣需要積極參與全球區域經濟整合，若當選，在經濟安全和確保主權的前提下，重新協商 ECFA，並將於任內完成 CPTPP 談判、啟動加入 RCEP 的程序，有利國內傳產出口業者，如塑化、機械、汽車零組件、紡織等。

另一方面，一般認為若藍營勝選，兩岸緊張關係可望趨緩，並將加深往來互動，有助帶進陸客來台觀光商機，旅行社、飯店業、航空業和伴手禮業者均受惠。

統計過去半年，上市電子股跌 2.3%，化學生技醫療跌 0.2%，塑膠跌逾 3.7%，觀光餐旅族群跌 0.5%，行情主要是以個股表現為主，法人認為，選後產業方向較底定，屆時可望有短線的慶祝行情。

不過，無論藍綠哪一方勝選，台灣科技島的發展方向不會改變，國內電子業多已深入國際大廠供應鏈布局，隨著 AI 時代來臨，電子股仍具備長線成長趨勢。