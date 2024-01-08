歷史可資驗證 美國總統大選當年美股通常走升

步入 2024 年，美國總統大選成爲市場關注的焦點之一。美國銀行表示，隨着當前美國總統任期進入第 4 年，對於股市來說是關鍵一年。

美國總統大選 4 年一度，2024 年第 60 屆美國總統大選將於 2024 年 11 月 5 日舉行。勝選的總統及副總統將於 2025 年 1 月 20 日就職。

根據追溯至 1928 年的數據，總統任期的第 4 年是股市表現最強勁的年份之一，標普 500 指數的中值和平均回報率分別達到 10.7% 和 7.5%，僅次於總統任期的第三年。

具體來看，每位總統第一任期前 2 年美股必然下跌；歐巴馬上任前美股已經腰斬是唯一例外。第二任期最後兩年美股偶有下跌，中間年份則從未出現過下跌。

結合美國政治周期影響經濟周期、大選結果影響私人投資以及幾乎每屆政府任期之初都會有新政紅利，2024 年美股很有可能繼續上漲，若 2024 年聯準會超乎預期降息，大選前美股更可能有更強勁的表現。

此外，值得注意的是，美銀指出，雖然從歷史上看，股市在總統任期的第四年帶來穩定的回報，上漲機率爲 75%，但這種走勢相當不穩定，而且預計要到今年下半年才會出現。

美國銀行技術策略師沙特邁爾 (Stephen Suttmeier) 在最新報告中表示，標普 500 指數在總統任期第 4 年的平均月回報率顯示，1-5 月表現平平，6-8 月夏季反彈，9-10 月大選前下跌，11-12 月大選後反彈。

此外，事實上，美股歷來也被視作預測大選結果的重要指標之一。

數據顯示，若標普 500 指數在大選年的 8 至 10 月上漲，現任總統將獲得連任；若收跌，競爭對手將入主白宮。

美國財務研究分析中心 (CFRA) 首席投資策略師史托佛補充指出，這種預測指標的準確率高達近 9 成，2020 年情況就是如此。