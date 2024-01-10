歷次總統大選後1個月台股漲率達85% 科技股仍是投資主軸

1 月 13 日就是台灣總統大選投票日，根據群益投信統計前 7 次總統大選前後台股平均表現資料顯示，選後大盤指數表現分別為後 5 日 0.81%、後 15 日 6.68%、後 20 日 6.5%，皆呈現正報酬，其中，選後一個月上漲機率達 85.7%，顯示出台股在總統大選不確定因素解除後，有趨穩向上的態勢，有機會展開一波行情。

群益投信表示，在 2024 新的一年投資布局方面，科技股仍是投資主軸，台股科技產業展望 2024 年可望受惠手機、PC 產業復甦，上游廠商先開始回補庫存，AI 的趨勢已看到從雲端資料中心擴散至終端裝置，若總體環境沒有發生更大的系統性風險，2024 年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道。

2024 年來看，投資操作上仍建議以選股為主，而對一般投資人而言，建議不妨以台股基金來介入布局，一來透過專業經理人的篩選來降低選股的不確定性，二來也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機，其中創新科技基金更是投資主軸。

群益創新科技基金經理人杜欣霈認為，現階段，台股短期因科技產業基本面回升以及美國升息循環可望告終等利多激勵，隨著國際股市氣氛仍佳，以及選舉行情的因素，仍有推升空間，但隨時序接近農曆新年及產業傳統淡季，股市交投可能轉為清淡，股市漲多後須提防修正。

中長期來看，隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭可望持續發展。

杜欣霈指出，台股許多產業仍具備中長線價值，操作策略可趁大盤漲多拉回時布局看好的成長型產業及類股並長線持有，看好的產業如半導體先進製程、規格提升 IC 設計、矽智財及谷底復甦的記憶體族群，以及利基型產業如光通訊 CPO、低軌衛星等。

群益半導體收益 ETF 經理人謝明志表示，從產業面來看，歷經先前的庫存調整，市場預估半導體庫存水位已回到健康水準，根據 SEMI 國際半導體產業協會公布的最新一季全球晶圓廠預估報告，在全球市場需求復甦之下，以及各國政策支持，也帶動晶圓廠建設與設備投資成長，預估全球半導體產能今年將增速成長 6.4%。

謝明志認為，台灣在全球半導體居關鍵地位，產業鏈完整，無論是先進製程、封裝、IC 設計等都享有高市佔率，建議投資人不妨伺機透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益 ETF 來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。