經濟狀況影響服務需求 安永傳裁減美國業務合夥人

《華爾街日報》(WSJ) 報導，四大會計師事務所之一的安永 (EY) 正在裁減美國各項業務的合夥人人數，因這家事務所面臨著部分服務需求放緩的問題，並且計劃在分拆失利後削減成本。

知情人士表示，裁員主要集中在美國業務的諮詢部門，影響超過 10% 的顧問業務合夥人以及約 4% 的策略及交易業務合夥人，審計和稅務部門也有受影響。整體而言，顧問業務有超過 100 人、策略與交易業務則有 30 多名初級和高級合夥人遭到裁減。

知情人士指出，安永從上周開始向受影響的合夥人發布通知，預估本周還會繼續發布。據了解，每年往往會有一些美國合夥人因表現不佳而遭到裁員，但目前的裁員規模比平時更大。安永 4 月時裁掉 3000 多位美國員工，占美國員工總數不到 5%。

根據《華爾街日報》看到的網路廣播報導，安永美洲科技顧問主管 Yang Shim 周一向員工表示，公司已選擇在「成長明顯放緩與產能過剩的領域」進行裁員。Shim 並表示，部門裁員範圍從合夥人到普通員工都有。

包含安永在內等會計和顧問公司正面臨收入成長放緩問題。因企業策略和數位轉型等領域的諮詢需求增加，這些公司在疫情期間積極招募人力。

諮詢需求往往會伴隨著經濟狀況而激增或減弱，反觀審計業務則較為穩定。不過，近年來隨著諮詢業務的收入占比愈來愈大，整體產業的周期性有愈來愈明顯的趨勢。

四大會計師事務所之一的畢馬威 (KPMG) 今年稍早裁掉一些諮詢人力或 2% 美國員工後，夏天又裁掉約 5% 美國員工，包含諮詢、稅務和後勤人員。勤業眾信 (Deloitte)4 月時也在美國地區裁員 1.5%。顧問巨頭麥肯錫 (McKinsey) 近期將新晉合夥人人數裁減 35%。

截至 6 月 30 日的會計年度，安永美洲地區 (包含美國部門) 營收總計 236.2 億美元，年增 12%，增幅低於前一年的 19%，美洲地區營收占比接近 48%。以全球範圍來看，諮詢和交易業務共計創造 221.7 億美元的收入，約占總收入的 45%。