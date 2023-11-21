今年台股上市櫃32家 安永：正向看待2024年IPO市場 瞄準四大產業

安永聯合會計師事務所今 (21) 日發布 IPO 市場調查報告，台灣今年上市櫃企業共 32 家，籌資額新台幣 346.27 億元，整體較去年減少 15 家、15.48 億元。展望明年，安永認為，雖然國際政經情勢多變，但內需成為台灣經濟新動能，綠能，環保、數位科技、能源將為主要 IPO 產業，持續正向看待 2024 年市場。

截至 11 月 21 日，今年台灣上市共 20 家掛牌，和去年度家數持平，籌資金額 316.54 億元，年增 14%。籌資額最大為科技業的達發科技 (6526-TW)，籌資 89.21 億元，占上市總籌資額 28.18%；第二多為鴻華先進 (2258-TW)，籌資 75 億元，占上市總籌資額 23.69%，兩家合計占比 51.88%。其中 3 家為 KY 公司，分別是永道 - KY(6863-TW)、六方科 - KY (4569-TW) 及 AMAX-KY(6933-TW)，籌資額為 19.22 億元。

值得一提的是，台灣創新板市場規模逐漸攀升，今年上市掛牌公司中，有 7 家是創新板上市分別為泓德能源 (6873-TW)、雲豹能源 (6869-TW)、倚天酷碁 (2432-TW)、走著瞧 (6902-TW)、台灣虎航 (6757-TW)、巨鎧精密 (2254-TW)、鴻華先進，總籌資金額達 106.11 億元，占上市總籌資額 33.52%；與 2022 年全年度相比，登上創新板的數量增加 6 家，籌資金額增加 99.49 億元。

安永指出，今年上市櫃企業共有 32 家，以科技業 9 家領先，科技業籌資總額為 135.29 億元，位居第一。台灣持續朝向多層次資本市場發展，另有 56 家企業申請興櫃，其中依戰略新板條件登板共 13 家，以科技產業、生技醫療、環保綠能為主。

2023 年全球 IPO 活動持續放緩，根據統計，預計共有 1244 家企業在全球上市，籌資 1192 億美元，與去年同期相比，IPO 數量和籌資額分別減少 12% 和 35%。中國仍是全球 IPO 活動的重要地區，A 股全年籌資額占全球籌資額 40% 以上。而香港 IPO 市場低迷，籌資活動為 20 年來新低，為了改善港股流動性，香港推出系列改革，期待市場穩定後 IPO 活動將復甦。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，2023 年美國聯準會明顯放慢升息循環腳步，使全球經濟走勢較預期強勁，但復甦動能依然脆弱，而台灣受供應鏈庫存去化程度不一、美中科技貿易戰升溫、核心通膨仍高等因素，景氣呈現內溫外冷。但近期加權指數在外資買超權值股及 AI 概念股，指數重返萬七，投資氣氛轉為樂觀，後市值得期待。