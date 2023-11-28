中信投信資產規模突破5500億元 看債市甜蜜點浮現

國內投信業近年蓬勃發展，中國信託投信資產規模 (截至 11 月 27 日止) 已突破 5500 億元，預期今年將創新高。展望 2024 年，中信投信指出，市場預期 Fed 已經結束此波積極升息循環，明年可望有四次的降息機會，投資級債券收益率將來到相對甜蜜點，同時看好越南股市，投資人可伺機布局相關基金。

中信投信表示，Fed 自 2022 年 3 月展開升息以來，至今已升息 21 碼，今年 10 月初，市場預料 Fed 可能會將利率停留在目前的高檔更長時間後，債券市場開始震盪，美國 10 年期公債殖利率更一度觸及 5%，如今隨美國通膨降溫，投資人對 Fed 升息憂慮略為降溫，使得美債殖利率出現一波回檔。

在債券 ETF 投資操作上，中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，當前聯準會升息循環已接近終點，預期投資級債券收益率或將來到相當甜蜜點，且依據歷史經驗，升息達頂峰時，高評級債價格中長期也有亮眼表現，現在正是布局好時機，待明年降息訊號出現後，可望坐擁長線債券資本利得機會。

至於越南市場方面，中信投信國際投資科主管葉松炫表示，受到越南央行持續進行公開市場操作，收回銀行體系間的多餘資金，加上 10 月美國公債殖利率快速上攀，利差因素使得越盾承壓，進一步壓抑股市表現。

不過，葉松炫進一步指出，亞洲開發銀行 (ADB) 預估越南 2024 年經濟成長可達 6.2% 最高，世界貨幣組織 (IMF) 、世界銀行 (World Bank) 分別預估越南明年 GDP 將達 5.8%、5.5%，顯示各大國際機構看好越南明年經濟成長重回動能，未來隨著美越升級為全面戰略夥伴關係後，外國投資、出口貿易及國內消費將成為越南經濟成長之重要驅動力。

葉松炫強調，美國聯準會 (Fed) 連續二次暫停升息，今年底前再次升息機率降低，深化市場對於明年降息的預期，並推升全球股市表現，目前越南股市評價相對便宜，長期投資具吸引力，投資人可採定期定額操作策略來參與越南長期成長的機會。