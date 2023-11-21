明年Q1投資展望樂觀 中信銀：股債多元配置 關注三大重點

今年金融市場受通膨回落、AI 題材、Fed 緊縮貨幣政策與地緣風險議題影響甚深，展望 2024 年投資策略，中信銀表示，從今年第四季起至明年第一季，隨著企業獲利成長動能明朗，股票表現相對樂觀，投資人應持續關注景氣動能、政策轉折、美元動向三大因素，可採股債並進多元配置，強化投資韌性。

中信銀指出，今年全球經濟環境因抑制通膨強力升息，地緣風險擴大威脅而詭譎多變，明年隨著疫情干擾消退，儲備的消費需求多數已被滿足，高利率環境產生的滯後效應也因實體經濟及企業端持續發酵，多數國家經濟成長預估較 2023 年趨緩。

另一方面，美國與其他成熟國家實質利差縮窄，意味新興國家升息阻貶壓力降低，且美元指數在聯準會升息進入末段，日本央行調整貨幣政策預期下觸頂有望，使以往與美元及殖利率高度相關的新興市場得到喘息的機會，雖然殖利率居高及地緣風險惡化，使市場對 2024 年看法相較幾個月前更為保守。

展望未來，中信銀指出，考量短期製造業週期性建立存貨需求帶動，企業獲利動能逐季改善恢復成長，股票投資正向看待，且央行貨幣政策彈性提高，仍審慎樂觀看待 2024 年金融市場表現。不過，2024 年第二季起到下半年，受美國大選將至及聯準會態度等諸多政經變數牽動下，市場恐採取觀望態度。

此外，各界仍關注中美貿易戰後趨勢，中信銀相對看好巴西、印尼、印度、墨西哥、韓國具戰略資源及美國與日本具政策題材的國家。

產業方面，中信銀認為，美國、中國大陸、歐洲同步推動政策法案提高重點產業製造能力，且由於能源自主意識提高，潔淨能源與減碳投資仍是全年趨勢主軸，至於 AI 顛覆性技術為產業注入新動能，具備獲利成長優勢的產業，也有望引領股市漲勢。

中信銀建議，投資人可採股債均衡配置，兼具利息與股債資本利得雙收機會，2024 年上半年建立中短期穩定且優質的現金流部位，並保有部分流動性，以利參與未來市場機會，下半年緊縮貨幣政策有望出現轉折，則可適度拉長優質債券存續期，不僅有較佳的配息收益，也有機會取得貨幣政策正常化的債券資本獲利空間。