鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估下修至2.89元，預估目標價為82元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.98元下修至2.89元，其中最高估值6.8元，最低估值1.84元，預估目標價為82元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|6.8(6.8)
|4.77
|最低值
|1.84(1.84)
|3.23
|平均值
|3.18(3.19)
|4.16
|中位數
|2.89(2.98)
|4.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|242,972,900
|226,988,000
|最低值
|194,892,490
|217,836,000
|平均值
|218,426,220
|222,679,520
|中位數
|218,294,550
|222,947,050
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.68
|11.21
|3.15
|5.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
|207,848,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。