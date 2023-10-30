長庚國際啟動大擴產 產能衝6GWh問鼎台灣龍頭

台塑集團旗下長庚國際能源近年接獲國內、外大單，今 (30) 日也宣布，為因應客戶訂單，將大幅擴充產能，目前年產能約 150MWh，明年將倍增至 350MWh，2025 年、2027 年新廠陸續完工後，產能將跳增至 6.5GWh，問鼎台灣電芯龍頭。

長庚國際能源成立至今 16 年，由台塑集團創辦人王永慶的長女王貴雲所創立，以鋰鐵為主力，100% 自主研發及生產軟包電芯，自製材料配方、安全性已獲國際肯定。

長庚國際電芯目前生產以樹林廠為主，年產能為 150MWh，2024 年估倍增至 350MWh，2025 年將啟動桃園觀音廠 3GWh，2027 年二廠落成後將再增加 3GWh，等同未來五年，產能將跳增至 6.5GWh。

長庚國際表示，為區隔定位，確保生產品質及產品的穩定性，產線採用相對昂貴的日本、德國設備，並透過自身材料特殊配方及更安全的優勢等，在電芯性價比上展現競爭力，近年已步入收割期，訂單傳來捷報。

此外，因各國地緣政治考量，國際間皆拉升在地化自製比率，降低對中國過度依賴，長庚國際也快速接軌美國、日本市場。

長庚國際補充，自家電芯在充放電過程能減少 10% 以上的熱能釋放，比傳統鋰鐵電池更適合在低溫下工作，使能源儲存效率維持最佳狀態，其主要採用台塑企業原料及長庚國際自我特殊配方，就算熱失控，最壞狀況只會冒煙、不會自燃，並具備上、下游整合及製造儲能系統，可提供各應用場景需求實力。

長庚國際近期攜手暐誠國際驗證與優力國際安全認證，赴美國芝加哥 UL 的 NBK Lab 測試，成為台灣首個電芯、模組與機櫃皆一次通過 UL9540A 測試的業者，也取得合格報告證書，吸引諸多美系業者主動敲門尋求合作，近日也因美國削減通膨法 (IRA) 支持，獲亞利桑納州、德州列入邀請赴美名單。

就日本市場來看，近期在地傳統電價高漲，儲能需求快速拉升，長庚國際說，日系廠與境外業者合作，首要審核電芯及其原物料不出自具人權爭議的區域，再加上擁有 UL9540A 等國際驗證，讓日系大型、家用儲能對長庚國際敞開雙臂，雙方也正針對長期合作進行洽談。

長庚國際在台灣腳步已站穩。因強調在地生產及周全售後服務，在保固期內，透過電池管理系統隨時監控儲能狀態下，提供 36 小時到場、72 小時內維修完，以確保儲能錶前案場維運效率，錶後使用戶安心無虞，使市場青睞。

長庚國際取得台電儲能自動調頻控制 (AFC)d-Reg 約 2.1MWh(對應 1MW) 已運作近一年，近期也簽下 2 客戶削峰填谷等需求訂單，規模約 4.2 MWh(對應 1MW)。

另外，太陽光電系統加上儲能的案場，長庚國際已接獲 15MWh(對應 4MW) 儲能，且隨著電動車需求快速成長，所需充電樁加儲能需求也熱絡，當下正與多個客戶接洽。

王貴雲指出，電池芯自製是臺灣發展儲能、電動車產業最需補足的核心拼圖，長庚國際 16 年來技術點滴累積，即以此目標為主動力。