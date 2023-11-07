〈台塑四寶業績發表〉10月營收均衰退合計1331億元 累計1.26兆元年減近2成

台塑四寶今 (7) 日公告 10 月營收，四家公司呈現月、年雙減，合計營收 1331.24 億元，月減 5%、年減 7.5%；合計前 10 月營收共 1.26 兆元，年減 19.6%。

台塑 (1301-TW)10 月營收 163.06 億元，月減 1.7%、年減 4.3%；累計前 10 月營收 1677.02 億元，年減 22.9%。

台塑表示，與前月相比，因中國終端需求不佳，且下游客戶加工外銷訂單減少，十一長假期間加工廠停工約 1 週，銷售量月減 1.6 萬噸。相較去年同期，銷售量則增加 18.7 億元，其中，PVC、PP、AE 及 SAP 產品銷售量年增 1.4 萬噸、EVA 也略增 0.7 萬噸。

不過，銷售價差年減 26 億元，則是因去年俄烏戰爭墊高石化產品價格，但今年受通膨及高利率影響，消費者購買力降低，加上全球石化產品新增產能，市場嚴重供過於求，衝擊價格。

南亞 (1303-TW)10 月營收 217.22 億元，月減 1.9%、年減 18.4%；前 10 月營收 2184.86 億元，年減 28.6%。

南亞說明，10 月主要產品表現與 9 月相比，化工產品及塑膠加工產品價量俱增，聚酯產品則因季節因素影響衰退；電子材料產品受到以巴衝突引發通膨疑慮，影響下游電子業的備貨力道，整體營收下滑。

與去年同期相比，量差減少 28.9 億元、價差也減少 20.2 億元，主要產品普遍受到景氣走弱，以及地緣政治衝突加劇、美中科技與貿易糾葛未解、通膨與高利息、美國消費信心震盪下滑、下游需求恢復緩慢等因素衝擊，產品量、價均減，僅 EG 較去年略增。

台化 (1326-TW)10 月營收 301.66 億元，月減 2.7%、年減 0.9%；前 10 月營收 2751.88 億元，年減 15.2%。

台化指出，10 月量差較 9 月減少 5 億元，以台化寧波減少 5.6 億元最多；售價差減少 3.3 億元，則因中東地區武裝衝突、地緣局勢緊張及市場對原油供應中斷預期變化，影響油價震盪下跌，原料成本支撐偏弱，石化塑膠產品行情走跌。

相較去年同期，10 月量差增加 9.7 億元，售價差則減少 12.5 億元；其中，售量差以台化自身增加 18.1 億元較多，台化寧波也有成長，不過，其他子公司臺畫出光、福懋、越南 FIC 等合計減少近 10 億元。售價除了中東衝突導致原油價格震盪外，同業新產能投產、下游市況不佳，衝擊產品行情走跌。不過，丙酮因同業減產供需緊縮、SM 則因原料成本支撐，行情高於去年。

台塑化 (6505-TW)10 月營收 649.3 億元，月減 7.7%、年減 7%，前 10 月營收 6016.28 億元，年減 16.9%。

台塑化說明，10 月銷售量差月減 30.8 億元、年減 7 億元，銷售價差月減 23.7 億元、年減 41.8 億元。其中，煉油事業營收月減 7.1%、年減 0.7%；單月原油煉製量 1496.5 萬桶，月增 24.5 萬桶、年增 202.6 萬桶；產品總銷售量 1535.3 萬桶，月減 40.2 萬桶、年增 32.8 萬桶；平均售價月減 6.2 美元、年減 5 美元。

烯烴事業營收微幅月增 0.5%、年減 7.2%，乙烯單月產量 15.3 萬噸，月增 0.7 萬噸、年減 1.8 萬噸，產能利用率 56%；產品總銷售量 39.5 萬噸，月減 0.6 萬噸、年減 4.8 萬噸；平均售價月增 6 美元、年增 28 美元。公用事業營收月減 8.9%、年減 49.7%。