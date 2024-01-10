雲品12月營收衝刺高 Q1宴會接單暴增1倍 除夕近全滿

連鎖飯店宴會業者雲品 (2748-TW) 今 (10) 日公布去年 12 月合併營收達 2.81 億元，月增 23.99%，年增 5.5%，創下單月次高紀錄，全年合併營收為 23.6 億元，年增 13.76%，也創下歷年次高佳績，進入 2024 年後，雲品看好，餐旅觀光市場將持續暢旺，光是第一季尾牙春酒接單將突破 1.5 萬桌，年增超過 1 倍。

雲品指出，大型尾牙旺季、結婚潮、以及寒假與農曆新年餐旅需求強勁，再加上觀光署也祭出千萬資金補助銀髮族及國旅無障礙團體、交通部今年訂下 1200 萬國際旅客來台目標，樂觀看旅宿和內需餐飲市場將續旺。若就第一季來看，依據雲品目前掌握的外燴市況、住房和餐飲接單情形，雲品表示，1 月和 2 月的營運有望延續成長態勢。

雲品目前尾牙與大型外燴接單量能已達 95%，1 月的周五和假日最滿，累計超過 12000 桌，年增超過 1 倍，並優於疫情前，若加上年後的春酒檔期，銷量有望突破 15000 桌。

同時，雲品旗下飯店與館外餐飲的除夕圍爐宴訂位較往年更熱門，雲軒西餐廳、頤宮中餐廳等多數餐廳訂位已客滿；而由君品 Collection 管理的蘭克斯特、圓觀、亞果薈和皇家薇庭等館別目前也接訂逾 90%，頤品大飯店新莊和茹曦酒店的圍爐宴更在本周開始加開樓層與桌次，預估所有館別的除夕圍爐席次將在 1 月底前全數完售。

雲品預估，整體除夕圍爐宴銷售將達 800 桌，自助餐席次達 1200 人，挹注 2 月營收。

對於委託經營事業，雲品說明，台南安平「亞果薈」和新北烏來「蘇卡利 ‧ 漫活」分別在今年初與今年中試營運，樂觀看待高端宴會餐飲與高級溫泉旅宿二大營運項目將進一步優化整體獲利。