雲品拿下3場萬人尾牙！接單上看1.5萬桌

連鎖飯店和餐飲宴會業者雲品 (2748-TW) 總經理丁原偉今 (20) 日表示，今年尾牙接單已達 95% 滿，目前雲品共接單 1.2 萬桌，挑戰上看 1.5 萬桌，其中有 3 場是萬人尾牙，樂觀估大型外燴的尾牙和春酒業績年增約 1 倍，而雲品積極透過產學合作，並沒有缺工的問題。

丁原偉表示，為因應整體服務業的缺工狀況，雲品採積極的產學合作因應，並提早在 9 月中開始接單，目前雲品共接單 1.2 萬桌以上，優於疫前的接單水準。

雲品統計，今年承攬的大型尾牙有 3 場是超過千桌的萬人尾牙，有 8 場超過 500 桌，有 25 場超過百桌，大型的尾牙多數以科技和金控公司為主。

丁原偉樂觀看待，今年底至明年初的外燴、尾牙和春酒的宴會桌數可望挑戰以往紀錄，銷售總桌數目標超過 15000 桌。

談到服務業大缺工的問題，丁原偉說，「早有看到市場一定復甦，也一定缺工，因而今年尾牙外燴提前於 9 月起談人力配合，備好才開始接」，不認為有缺人問題，強調「要做這個生意就得把人備好」，要做一場大的外燴不難，難在一天接多場。

為持續吸引人才，丁原偉將今年的人力成本調漲約 12%，但同時，平均桌價漲幅有 20%，外燴每桌桌價至少 1.2 萬元，更有每桌達 2 萬元，全力提升服務和餐飲水平。