〈焦點股〉汽車板需求旺季到 定穎帶動敬鵬及高技強悍走勢

4-11 月是汽車板拉貨旺季，汽車板類股今 (6) 日股價由定穎 (3715-TW) 表現最為強勢，盤中以 94.7 元改寫歷史新高，高技 (5439-TW) 率先拉回整理後向上攻堅，今天早盤強勢突破百元，敬鵬 (2355-TW) 盤中股價也偏強勢。

其中，定穎爲投信認養股，定穎 2023 年的最新獲利資訊，8 月營收 14.33 億元，而自結 8 月稅後純益 1.36 億元，月增 37.37%、年增 12.19 倍，單月每股純益 0.49 元，加計上半年財報及自結 7 月的稅後純益後，前 8 月稅後賺 5.67 億元，已超越 2022 年全年獲利的 5.47 億元，累計每股純益 2.05 元。

同時，定穎的籌碼面上，由於受大漲引來空單大增，券資比也高達 39.66%，空單並沒有鬆手，股價一路軌空走高。

高技看好 2023 年下半年營收將優於上半年， 8 月營收爲 3.53 億元，創歷年同期新高，月減 12.15%，年增 34.1%，而高技 2023 年 1-8 月營收 28.71 億元，年增 38.51%。

高技 2023 年上半年營收 21.16 億元，毛利率 20.36%，稅後純益 2.53 億元，每股純益也達 2.72 元。而高技在台新產能擴充已經完成，仍有增加的新產能餘裕因應增加的訂單。

高技今年上半年產品應用別比重電工爲 35%、網通爲 35%、車用爲 25%、5% 爲半導體應用；高技認為，下半年在網通、車用市場訂單穩健挹注下，營運有機會優於上半年，同時，預估下半年汽車板營收比重仍將維持在 25% 的高營收占比。

高技預估 2023 年下半年營收將比上半年爲優，全年營收拚雙位數成長，其中汽車板預估下半年也將維持在 25% 的營收比重，也就是說，下半年高技的汽車板出貨數量將較上半年挺升。

敬鵬 2023 年上半年營收爲 79.85 億元，毛利率 9.81%，年增 3.77 個百分點，稅後純益 2.05 億元，年增 66.95%，每股純益 0.52 元。敬鵬 7 月營收以 14.01 億元改寫今年新高，並呈現月增及年增。

敬鵬去年以來的漲價效益，有助帶動毛利率成長，盈餘將持續走高，汽車板客戶端對第三季起的訂單量預估也在成長中，在產能利用率提高及有利匯率因素之下，下半年預期業績將表現亮眼。