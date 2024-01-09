〈台股盤後〉貨櫃三雄拖後腿 上沖下洗震盪逾百點 收跌37點

台股今 (9) 日一度跟隨美股大漲百點，衝上 17694 點，不過隨後賣壓湧現，加上貨櫃三雄暴跌賣壓沉重，指數盤中下殺翻黑，最低至 17517 點，終場下跌 37.17 點或 0.21%，以 17535.49 點作收，未能站上 5 日線，成交量 2946 億元。

觀察權值股今日表現，台積電 (2330-TW) 開高震盪，終場小漲 0.5% 或 3 元，以 586 元作收；聯發科 (2454-TW) 奪回 5 日線，收漲 0.87%，收在 928 元；鴻海 (2317-TW) 尾盤賣壓出籠，終場翻黑下跌 0.49%。廣達小漲作收，台達電、聯電、大立光等都收黑。

高價 IC 設計指標同樣強勢，世芯 - KY(3661-TW) 漲幅近 4%；祥碩強漲近半根停板；力旺、緯穎、創意、譜瑞 - KY 都收盤上。

傳產股方面，貨櫃海運市場多空交雜，傳出國外航商與葉門叛軍「青年運動」(Huthi) 達成通行紅海的協議，國內貨櫃三雄也受拖累股價跳水，陽明 (2609-TW) 午盤一度觸及跌停，終場大跌逾 8%，長榮與萬海也重挫逾半根停板。

其他航運股，台驊投控大跌逾 6%，四維航、台航、新興、中航、漢翔、裕民、中櫃、慧洋 - KY、亞航、台船等跌幅超過 2%。