日經指數收高2% 34年來首度突破34000點

隨著更多的投資者預期，日本央行將不得不延後在 2024 年開始貨幣政策「正常化」的行動，推升日本股市繼續走高。日經 225 指數周三 (10 日) 強漲近 2%，來到 1990 年代投機泡沫破裂以來最高。

截至東京收盤，日經 225 指數上漲 2.01% 或 678.54 點，收 34441.72 點，自 1990 年 1 月以來首次收盤突破 34000 點，延續了 2023 年中期以來的連續漲勢。

科技股表現最佳，人工智慧熱潮和本周晚些時候美國通貨膨脹數據走軟的預期，共同推動了科技股上升，類股中以精密儀器、運輸設備和服務等漲勢最猛。

在日本發生強震之後，投資人預計日本將需要災後重建及財政刺激，並打消日本央行收緊政策的想法。本周，日本通貨膨脹和薪資增速下降的數據，進一步推動了對日本央行鴿派政策的押注。

日經指數是 2023 年表現最佳的主要股指，全年上漲 30%，這主要得益於日本央行的鴿派態度，因為儘管全球多數央行持續升息，日本央行仍維持刺激政策。

疲軟的通膨和薪資成長數據也顯示日本央行開始緊縮政策的壓力較小。

儘管如此，日經指數仍容易受到近期高點獲利了結的影響。即將到來的第四季財報季，也將考驗日本股市是否能證明其泡沫估值的合理性。

日股全天表現最好的是京瓷公司，其股價上漲 6.09%，至 2132.50 日元。此外，奧林巴斯公司上漲 5.68% 至 2176.00 日元，第一三共株式會社上漲 5.22% 至 4332.00 日元 。