中國恐步入日本失落三十年的後塵？一文掌握中國經濟現況

一、上週盤勢與本週大事 - FOMC 會議記錄顯示利率已達峰值，何時降息未有明確指引 1/3 日 Fed 發布 12 月 FOMC 會議記錄，內容顯示與會者認為政策利率可能已經達到或接近高峰，通膨出現明顯進展，如果降溫趨勢持續，2024 年會是適合降息的，但針對降息的時間點並未給出明確的指引。

二、2023 年中國經濟表現 - 通膨負成長，內需不足，經濟復甦不如預期

經濟復甦不如預期，央行降息提振經濟

2023 年中國經濟預計將增長 5.2%，復甦力道疲軟。在 2023 年中國央行為了提振景氣進行了多次降息，將 1 年期貸款市場報價利率調降至 3.45%，5 年期貸款市場報價利率調降至 4.2%，6 月和 8 月也曾二度下調 MLF 利率來，更意外地調降 7 天期逆回購利率至 1.9%，而降息目的便是增加資本市場的流動性，鼓勵企業及民間將資金投入實體經濟，以刺激經濟成長。

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