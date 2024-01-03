CES消費電子展1/9登場 英特爾季辛格將開講聚焦AI議題

年度規模最大的消費電子產品盛會 CES 2024 消費電子展，將於 1 月 9 日在美國拉斯維加斯登場，據悉，英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格將現身論壇，預期聚焦 AI 相關議題。

季辛格曾提到，目前已經進到 AI 時代的新革命，生活處處數位化，因此將迎接矽經濟時代的來臨。季辛格說，矽經濟相關設備在過去五年已經成長 5 倍，未來 10 年更會成長 15 倍。因此英特爾致力使 AI 無所不在，從客戶端、終端裝置到網路和雲端，AI 將使各種工作負載存取使用更加容易。

此外，AI PC 將會是 CES 的亮點之一，季辛格曾指出 AI PC 是重要的發展趨勢，他認為 AI PC 將顛覆使用者體驗，並進一步表示，AI PC 在 2 年內將出貨超過 1 億台。英特爾也預期，2028 年 AI PC 將占整體個人電腦市場高達 8 成，不管在工作、學習以創作上都將有革命性運用。

英特爾也於去年 12 月推出新品 Core Ultra 處理器，首次搭載 AI 加速器，可以提供更高效能的 AI 加速，Core Ultra 也已正式導入 AI PC。英特爾指出，去年 12 月時在台灣已有 3 款上市，今年第一季將有 50 個產品將陸續在台發表。

台灣企業也有基於 Core Ultra 的 PC，包括宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 以及神基 (3005-TW) 等。