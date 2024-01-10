放空機構稱從未獲利 中國恒大深夜再澄清：無實際依據

中國恒大 (03333-HK) 在周二（9 日）深夜發布澄清公告，回應放空機構 GMT Research 發布的「恒大從未盈利」報告，聲稱「相關報告並無實際依據，所謂結論僅是作者的臆測和懷疑」。

據《中國基金報》報導，GMT Research 在去年 12 月 1 日表示，恒大自 2021 年開始變更銷售收入確認方式，導致此前獲得的人民幣（下同）逾 6,640 億元收入和 1,020 億元淨利潤逆轉，合約負債也大幅增加，理論上這些銷售的利潤也要重新確認。

對此恒大在去年 12 月 4 日表示，上述報告並無實際依據，並明確表示會進一步澄清。

於是恒大在周二晚間說，董事已審閱該報告，認為這份報告無實際依據，並就以下幾個方面再次澄清：

一是收入確認。公司在 2021 年改變了其收入確認方法。這改變採用了根據現時環境下更符合會計準則的會計處理方式，主要是因應公司在遭遇流動性危機，以及大量人員流失後的大背景下，而做出的決定。

二是過去年度的財務報表通過審計。公司過去年度的財務報表均通過羅兵咸永道的審計，獲得標準無保留意見。即使在其離任信中，也沒有對公司過去年度的收入確認提出質疑。

三是該報告的數據和結論缺乏直接相關性。該報告認為公司毛利低就懷疑利潤不存在。事實上 2021 年開始利潤下降除了遭遇行業困境導致的售價下降外，也和公司的銷售低毛利的物業比例有關。單純地以毛利低就懷疑利潤不存在缺乏相關性；該報告舉例公司虧損嚴重。公司的虧損嚴重和公司的規模及資產品質相關。虧損大而認為公司從來沒有利潤缺乏相關性。

四是該報告沒有給出公司從來沒有任何利潤的實質性證據。該報告通篇未看到實質性證據證明公司從未盈利，其所謂結論僅是作者的臆測和懷疑。

五是該報告以 2023 年的結果去論證其 2016 年對公司的預測準確性，沒有實質依據。