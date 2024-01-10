〈貴金屬盤後〉金價持穩 投資人在CPI出爐前不願輕舉妄動

金價周二 (9 日) 小漲不到 0.1%，投資人在本周將出爐的去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 之前保持謹慎，希望從中看到更多和聯準會 (Fed) 政策前景有關的更多線索。

紐約黃金期貨上漲不到 0.1%，報每盎司 2035.30 美元。

黃金現貨價上漲不到 0.1%，報每盎司 2029.06 美元，稍早曾觸及逾三周低點。

美國政府將在周四公布上月 CPI，目前分析師預估增速將減緩。但 Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，若實際數據超過市場預期，Fed 可能無法很快就降息，這將讓黃金和白銀市場陷入悲觀氛圍。

根據紐約聯邦準備銀行周一公布的調查，消費者預期未來一年通膨增速將減緩，家庭所得和支出將更緩慢增加。

此外，Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周一表示，Fed 政策似乎已達「足夠限制性」。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，Fed 3 月 19-20 日會議降息的機率約 60%。黃金本身不孳息，當利率下降，代表持有黃金的機會成本也降低，有利於價格。

現貨白銀周二下跌 0.6% 至每盎司 22.96 美元，白金下滑 1.7% 至每盎司 929.78 美元，鈀金下挫 2% 至每盎司 977.80 美元。

Heraeus Metals 說：「整體來說，鈀金 2024 年的價格風險仍偏向下行，可能在今年某個時間點跌回每盎司 1000 美元以下。」

MKS PAMP SA 金屬策略主管 Nicky Shiels 說：「白銀和黃金將一同上漲，上揚潛力來自投資人參與，這將壓過工業需求溫和萎縮的影響。」

Shiels 補充說，鈀金價格仍容易出現波動，也容易受到潛在的供給減少影響，展望 2024 年，投資人在交易鈀金和白金時，都建議採取防禦姿態。