2024開年走勢艱辛 財報季對股市意義重大

即將迎來的第 4 季財報季讓人覺得「無聊」。在經歷 2023 年底的強勁上漲之後，股市開年表現不佳。蘋果 (AAPL-US) 帶頭下殺，由於擔心成長放緩，華爾街策略師過去一周兩次調降蘋果公司的評級。對聯準會 3 月降息的押注已經減少。

進入財報季後，分析師對標普 500 指數公司的獲利預測下修幅度比平常更大。財報季將於周五 (12 日) 從大型銀行開始。

普遍預測標普 500 指數獲利將比去年同期成長 1.3%，較第 3 季近 5% 的年增幅有所下降。

摩根士丹利投資長威爾森 (Mike Wilson) 認為，第 4 季業績將是對投資人信念的重大考驗：隨著通膨下降，經濟將擺脫衰退，達成所謂的軟著陸。

威爾遜在給客戶的每周報告中寫道：「在這方面，第 4 季財報季應該會提供豐富的訊息，因為它將讓人們深入了解企業如何看待聯準會轉向鴿派後的宏觀背景。」「宏觀不確定性一直是過去幾個財報季討論的關鍵話題，因此至關重要的是要了解上次聯邦公開市場委員會會議後不確定性消退的程度。」

雖然近期經濟依然穩健的跡象令人質疑：這是否意味著聯準會需要對貨幣政策採取更多限制性措施，但市場多頭認為經濟韌性對企業獲利來說是一個可喜的跡象。

高盛首席股票策略師柯斯汀 (David Kostin) 在給客戶的報告中寫道：「我們預計標普 500 指數公司總體將受益於持續強勁的經濟成長和消退的投入成本壓力，並超越市場普遍預期。」

他的團隊對第 4 季獲利成長的一致預期為 3%。分析師強調，最近幾季的獲利平均超出預期 4 個百分點。

雖然總體來上看，高盛關於獲利通常超出預期的觀點是合理的，但 Evercore ISI 策略師艾曼紐爾 (Julian Emmanuel) 再次提醒投資人：並不是每個人在財報季都是贏家。

近來經濟衰退的說法似乎永無止境，財報中的疲軟跡象尤其令人痛苦。

艾曼紐爾特別點名 Nike (NKE-US)、聯邦快遞 (FDX-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 最近 12 月的財報。在發布令人失望的財報之後，這三者的股價都下跌兩位數。對艾曼紐爾來說，這些例子顯示在獲利之前選股仍然至關重要。

美國銀行認為，下一個財報季期間內揭露的基本面向，對於該公司預測標普 500 指數將於 2024 年底達到 5000 點至關重要。該公司認為，獲利將在第 3 季出現拐點，並在第 4 季持續保持這一趨勢。

美國銀行股票策略師 Ohsung Kwon 表示：「在獲利衰退期間，企業紛紛削減成本。」「它們調整了獲利率。獲利率連續第二季上升。因此，考慮到利率壓力和宏觀不確定性有所緩解，如果企業在本財報季的言論更加積極，那麼動虯是向上的。現在，股市將會看漲。」

德意志銀行首席美國股票策略師查達 (Binky Chadha) 認為，「大節奏」勝過「悲觀共識」。他在預覽研究報告中指出，汽車業的罷工和醫療保健領域的新冠病毒需求減弱等一次性因素，將導致財報中獲利預期的下修幅度超出正常水平。

他寫道：「除了這些一次性費用之外，總體預期被調降 3.5%，僅比史上財報季現階段通常調降 3.0% 稍差一點。」

值得注意的是，查達強調，大型股成長和科技是 2023 年股市上漲的重要推動力，是過去幾個月中唯一沒有下調預期的產業。

但即便如此，他對年底對標普 500 指數的看漲期權為 5100 點，並已降低對第 4 季財報季積極對基準平均水平的預期。