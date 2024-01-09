〈台股盤中〉開高後震盪翻黑 再攻月線失利 貨櫃三雄暴跌電子權值撐場

台股今 (9) 日開盤一度大漲 120 點，衝上 17694 點，但隨後賣壓湧現，盤中下殺翻黑，最低來到 17517 點，上沖下洗震盪近 180 點，月線得而復失，其中，貨櫃三雄重挫，AI、高價 IC 族群則相對有撐，今日估量則放大至 3000 億元。

觀察今日權值股表現，台積電及鴻海守穩平盤以上，聯發科早盤漲逾 1%，發揮撐盤力道，AI 股更是挺身而出，廣達漲逾 2%，技嘉、智邦、奇鋐漲約半根停板，緯穎也漲逾 2%，母公司緯創以及微星、健策、光寶科等也同步走揚。

高價 IC 設計指標同樣強勢，祥碩漲 5% 上下、世芯 - KY 漲 4%、創意漲 2%，其他如嘉澤以及文曄、群光，ABF 載板的南電、欣興等均漲 1-2%。不過，台達電挫逾 2%，臻鼎 - KY、金像電跌超過 4%，面板雙虎友達、群創也漲多拉回，在電子股中表現相對弱勢。

貨櫃海運市場多空交雜，傳出國外航商與葉門叛軍「青年運動」（Huthi）達成通行紅海的協議，馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）雖然否認，但股價仍重挫，國內貨櫃三雄也受拖累股價跳水，陽明午前重挫一度跌停、萬海也跌逾 8%，長榮跌 6%。傳產股也普遍走弱，華新、中鋼、大成鋼、正新、儒鴻、台塑化等指標股均跌逾 1%。