〈台股盤中〉資金行情在台股開展新篇章 台積電領軍收復月線

台北股市今 (8) 日早盤市場資金鎖定以 IC 設計、AI PC 及晶圓代工等電子族群，大盤早盤反彈高達 140 點並站上月線；在資金排擠效應之下，相對貨櫃航運類股表現失色走跌，市場專家指出，以今天早盤新台幣匯率升值的走勢及技術指標來看，台股將上演持續反彈向上的走勢。

台股集中市場大盤早盤電子成交比重超越 60%，包括由聯發科 (2454-TW) 帶動的 IC 設計類股走高，同時，台積電 (2330-TW) 的強漲超過 1.22%，也是激勵大盤上漲的主因，台股集中市場加權股價指數 8 日早盤開在 17534.52 點，最高達 17688.11 點，最低點也就是開盤的 17534.52 點，預估全場成交值爲 2760 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天反彈走高站上月線，大盤走勢仍爲多方掌握中，顯示在技術指標 RSI 高於 50 及新台幣升值走勢之下，台股仍有反彈空間。

證券分析師黃漢成指出，台股在新台幣的升值走勢之下，可能有外資回補的買盤出現，打點好 AI、 AI PC 的類股表現。

在美國年度 CES 秀即將開展同時，今天早盤 AI PC 概念股如藍天 (2352-TW)、。宏碁 (2353-TW)、英業達 (2356-TW) 走強但在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價則受資金排擠效應而全面走弱。

ABF 族群景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW) 走強，南電 (8046-TW) 股價表現相對弱勢。

至於台積電，今天早盤以 582 元高盤開出，最高 585 元，最低 579 元，也顯示在外資匯入同時，資金對高流動性個股的青睞。