〈台股盤前〉選前黃金周聚焦4大概念股 CES展登場激勵再攻月線

台股大盤指數 2024 年開局不利，首周下挫 411 點。2024 總統大選倒數 5 日，選舉將牽動台股行情，本周聚焦半導體、能源、觀光以及國防軍工相關類股。法人預期，選舉周觀望氣氛濃厚，台股將呈高檔震盪盤勢。

回顧台股大盤指數上周五 (5 日) 表現，終場下跌 30.51 點，收 17519.14 點，連續 3 日失守月線，大型電子股疲軟成壓盤主因。不過，台指期夜盤漲 29 點或 0.17%，以 17547 點作收。

外媒彭博指出，總統大選結果將牽動許多面向，包括全球晶片供應鏈，市場關注台積電、緯穎、廣達等。能源類股方面，則因不同政黨能源政策的差異，如民進黨已做出 2025 年非核家園承諾，而國民黨則認為核電廠應延後除役，因此影響相關類股走勢，法人認為，可關注重電族群如中興電、士電及華城。

觀光類股同樣受到牽動，市場認為國民黨提出的開放陸客，將為台灣觀光業帶來利多，可注意航空雙雄華航、長榮航。三位總統候選人皆提及將提高國防預算，以提升台灣國防實力，因此對相關國防軍工類股而言是利多消息。

此外，2024 CES 消費電子展將於周二 (9 日) 登場，市場偏向樂觀，法人預期有望激勵類股，包括 AI PC、車用相關族群。法人指出 CES 相關概念股，包括 AI 的廣達、緯穎，手機的大立光、聯發科，以及車電的系統電、飛宏等。

美國周五公布去年 12 月非農指數數據，去年 12 月非農就業新增 21.6 萬人，優於預期的 17 萬人，也使得市場更加關注聯準會降息時程。另外，新通膨數據將於本周公布，美國消費者物價指數 (CPI) 也將於本周四 (11 日) 發布，顯示聯準會對抑制通膨的成效。

美股四大指數上周五皆小幅微升，道瓊指數上漲 25.77 點或 0.07%，收 37466.11 點；那斯達克指數下跌 13.77 點或 0.09%，收 14524.07 點；標普 500 指數上漲 8.56 點或 0.18%，收 4697.24 點；而費城半導體指數則上漲 24.64 點或 0.63%，收 3933.49 點。