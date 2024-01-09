歐線運價期貨重挫2成！海運四天王湧賣壓跌半根停板上下

於上海國際能源交易中心交易的集運指數 (歐線) 期貨主力合約 EC2404 今 (9) 日早盤重挫 20%，呈現連 4 跌快速回檔壓力，台股貨櫃海運業者股價連帶受挫，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 均重挫超過半根停板，貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 也跌近半根停板。

除了貨櫃海運領跌，散裝航商受拖累連袂下壓，正德 (2641-TW)、中航 (2612-TW) 和新興 (2605-TW) 跌半根停板左右，裕民 (2606-TW) 和四維航 (5608-TW) 跌 4% 上下；整體航運族群占大盤成交比重達 9%，賣壓沉重。

歐線集運期貨合約交易是市場對 2024 年 4 月價格的預期，代表 2024 年 4 月上海出口貨櫃現貨船平均運價水準，12 月中旬以來一度狂飆至 2650 點，隨即連 4 個交易日重挫，今日直接暴跌 20% 至 1773.4 點。

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 直指，紅海危機主要是供給面衝擊，「短期雖有波動，但不致大幅度影響運費及通膨情況」，仍視長期需求而定。

捷迅 (2643-TW) 則解釋，近期紅海危機使貨櫃航運的運能供給較實質減少 6%，但繞道好望角的航程天數增加 10-14 天，會造成多數船公司成本增加，捷迅仍將持續努力為客戶提供最佳物流方案。

捷迅認為，今年消費型電子產品在經歷 2023 年高庫存和高通膨等情況，已有所緩解，隨之而來的 AI 手機、PC，以及因貿易模式改變所帶動的電商經濟商機，仍不容小覷。