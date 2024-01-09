〈台股盤前〉AI概念及IC設計就是要當家作主 站上月線非夢事

台北股市自元月 2 日在 2024 年開紅盤以來一直跌，一直到昨日盤中才由台積電 (2330-TW) 領軍擺脫大盤沈悶走勢並且推升指數上漲逾百點，並一度站上月線，終場上漲 53.52 點，收在 17572.66 點。法人建議，逢低買進趨勢看好類股。預期產業焦點包括 AI 相關、低基期、庫存回補族群，台股等待量能回升上攻。

2024 年 AI 相關科技仍是關注焦點，就今晨收盤的美股指數來看，科技股七巨頭齊揚，輝達猛升超 6%，推動 AI 晶片攀高，費半飆升逾 3%，那指漲幅超過 2%，標普升逾 1.4%，都創 2023 年 11 月以來的最佳表現。

美股收盤指數顯示，美股道瓊指數上漲 216.9 點，或 0.58%，收 37,683.01 點。那斯達克指數上漲 319.7 點，或 2.2%，收 14,843.77 點。標普 500 指數上漲 66.3 點，或 1.41%，收 4,763.54 點。費城半導體指數上漲 128.99 點，或 3.28%，收 4,062.48 點。NYSE FANG + 指數上漲 231.11 點，或 2.75%，收 8,646.14 點。

其中，輝達 (NVDA-US) 勁揚 6.43% 至每股 522.53 美元，改寫歷史新高紀錄，該股在過去 52 週內上漲了 230% 以上。輝達在美國消費性電子展 (CES) 推出 GeForce RTX 40 Super 系列顯卡，表示這些晶片可憑藉超高性能的人工智慧 (AI) 替遊戲和創作提供動力。New Street Research 分析師將輝達列為 2024 年的首選股，儘管該股去年已漲約 200%。而晶圓代工的台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.64%。

證券分析師黃漢成今晨對 AI 概念股及 IC 設計族群仍十分看好，他指出，台股期貨夜盤大漲 172 點，預期在電子股的帶動下，預估今天配合量能擴增，將有利於站上月線。同時，在投資人在各發行公司 2023 年 12 月陸續出爐之際，包括旺矽 (6223-TW)、達運 (6120-TW)、所羅門 (2539-TW)、M31(6643-TW) 都有好表現，更要留意華電網 (6163-TW) 及宏驊資 (6143-TW) 的表現。

證券分析師張陳浩指出，研判台股大盤在大選前將持續走多，類股輪動快速，市場資金轉往低位階族群切入作多，張陳浩仍看好記憶體上游如華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 等受惠市場需求增加及漲價效益的類股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股將因美國 CES 展的開展激勵電子上揚，目前的類股輪動格局下，預估在量能增加後站上月均線。