〈台股風向球〉多種火種到處點火 耐心等待三件大事

元月以來，台股紅盤行情失靈，加權指數周跌 411 點，出乎市場預期，台股交易員指出，主要是因市場對聯準會 (Fed)3 月降息的預期恐落空，美元反彈，匯市高度牽動股市，不過，一周來仍有近 10 檔個股漲幅超過 20%，更有逾 30 檔漲逾 10%，多頭火種不滅，耐心等待國內總統大選結束、以及陸續登場的重要法說和 CES 展。

由於投資人開始懷疑聯準會最快可能要到 6 月才會降息，市場對資金行情的滿腔期待轉為落空情緒，新台幣走貶，連動中大型電子股攻擊力道熄火。

從三大法人的布局來看，外資先行撤出中大型電子股，合計賣超 295 億元，終結連 3 賣，投信則是再買超 119 億元，為連 2 買。

以金額統計，外資主要賣超聯發科 (2454-TW) 近 80 億元，緯創 (3231-TW)35 億元，南電 (8046-TW) 和晶豪科 (3006-TW) 均超過 20 億元，華城 (1519-TW)19 億元，元大高股息 (0056-TW)、技嘉 (2376-TW) 和威剛 (3260-TW) 均逾 16 億元，英業達 (2356-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 和台達電 (2308-TW) 均超過 15 億元。

外資買超多為公司債，包括國泰投資級公司債和智原 (3035-TW) 均逾 53 億元，復華公司債 43 億元，富邦金融投等債、永豐 10 年 A 公司債 37 億元上，元大投資級公司債、群益 AAA-AA 公司債和華碩 (2357-TW)30 億元之上。

投信買超最多者為長榮 (2603-TW) 近 32 億元，中美晶 (5483-TW)、聯詠 (3034-TW)、中信金 (2891-TW)、台積電 (2330-TW)、瑞儀 (6176-TW) 均逾 10 億元，瑞昱 (2379-TW) 和聯電 (2303-TW) 也在 9 億元上下，顯示投信反而有意逢低提前布局中大型電子股。

本周重大活動為 1 月 9 日登場的 CES 展，英特爾稱今年為 AI PC 元年，預期相關 AI PC、AI 伺服器、智慧醫療、虛擬實境等業者將大鳴大放新展品的願景，AI 浪潮有望重回盤面焦點，法人樂觀看待，長期來看 AI 指標股拉回就是買點，惟短線波動還是看資金行情的拉鋸。

永豐投顧指出，聯準會多數官員則認為應先放慢速度再停止縮表，加上 ADP 就業人數由 10.1 萬人上升至 16.4 萬人，顯示就業市場依舊強勁，市場對 3 月降息由希望轉為失望。

另一方面，國內總統大選於 1 月 13 日舉行，從 2012、2016 及 2020 年三次大選經驗觀察，選前為量縮下跌，選後則是量增價漲。

而重要法說有 1 月 10 日南亞科 (2408-TW) 法說、1 月 11 日大立光 (3008-TW) 法說，應有助科技股維穩。