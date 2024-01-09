美股重點新聞摘要2024月01月09日

今日操盤前瞻

日本 12 月東京 CPI

美國 12 月貿易收支

鷹派倒戈！Fed 理事：政策利率似乎達足夠限制性

聯準會理事鮑曼一從一貫的鷹派陣營中轉向鴿派，她週一 (8 日) 認為聯準會政策利率似乎達足夠限制性，推斷升息周期可能已結束。閱讀全文...

輝達推出新晶片 人工智慧 PC 競賽中占領先地位

輝達周一 (8 日) 在美國消費性電子展 (CES) 推出 GeForce RTX 40 Super 系列顯卡，表示這些晶片可憑藉超高性能的人工智慧 (AI) 替遊戲和創作注入強勁動力，強化最新遊戲的效能，並構成 AI 助力個人電腦 (PC) 的核心。閱讀全文...

現貨 ETF 過關在即？比特幣 2022 年 4 月來首度觸及 4.7 萬美元

市場預計比特幣現貨 ETF 本週將獲得期待已久的美國證券交易委員會 (SEC) 批准，比特幣週一 (8 日) 價格升至 21 個月高點，自 2022 年 4 月以來首次觸及 47,000 美元。閱讀全文...

蘋果 Vision Pro 將於 2/2 在美國上市 力拚競爭對手 Meta

蘋果周一 (8 日) 表示，自家頭戴裝置 Vision Pro 將於 2 月 2 日於美國上市。幾個月前，該設備推出是為搶占由臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 主導的擴增實境 (AR) 頭戴裝置市場。閱讀全文...