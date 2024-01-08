美國眾議院兩黨通過1.59兆美元協議 政府暫免停擺

美國國會眾議院議長、共和黨籍的強生周日 (7 日) 表示，國會兩黨領導人當天就一項總額達 1.59 兆美元的支出協議達成一致，讓聯邦政府避免在本月稍晚時陷入部分「停擺」。

他當天致函國會議員表示，該協議為 2024 財年制訂定了支出計劃，其中 8860 億美元用於國防支出，7040 億美元用於非國防支出。

不過，根據參議院多數黨領袖、民主黨籍的舒默和眾議院民主黨領袖傑佛里斯當天發表的聯合聲明，2024 財年非國防支出預算為 7727 億美元，金額與強生的數字有所出入。一名國會民主黨議員助手錶示，兩者差額為「調整部分」，包括在當天的協議中。

美國總統拜登在兩黨達成協議後發表聲明說，支出協議「讓我們離防止不必要的政府『停擺』又近了一步」。他呼籲國會共和黨人必須停止威脅讓政府陷入「停擺」，並履行其基本責任。

拜登也提及他於 2023 年 10 月向國會提出的包括援助以色列和烏克蘭資金在內的特別撥款請求。他敦促國會共和黨人盡快批准該請求。

美國聯邦政府大部分機構即將在 1 月 19 日因運轉資金耗盡而陷入「停擺」，剩餘其他機構的運作資金則將在 2 月 2 日耗盡。分析人士指出，雖然該協議推動潛在撥款法案的立法進程，但並非顯示國會兩黨已彌合分歧。

強生在信中坦言，協議達成的開支水平「不能讓所有人滿意」，也不能像部分議員預期的那樣削減開支。因此，聯邦政府「停擺」的可能性仍然存在。