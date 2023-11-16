防政府關門 美參議院力求周三表決短期支出法案

美國參議院兩黨領袖周三 (15 日) 表示，有可能稍晚就會針對防止部分聯邦政府關門的短期支出法案進行表決。該法案將繼續為聯邦政府提供資金，防止部分機構停擺。

參院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 說：「沒有戲劇性事件，沒有拖延，沒有政府關門，這是我們的目標，我們希望能夠盡快達成協議。」由共和黨掌控的眾議院在周二 (14 日) 通過一項短期支出法案，兩黨領袖均表態支持。

聯邦資金撥款期限將在周五 (17 日) 午夜到期，參眾兩院必須趕在這之前通過立法，並交由拜登 (Joe Biden) 簽署，以避免政府關門。

參院第二號共和黨人圖恩 (John Thune) 也說，可能於周三稍晚對眾院版本法案進行表決。「目前沒有任何跡象表明我們無法快速處理這項問題。」

眾院版本法案將把目前的政府資金撥款期限延長至 1 月中旬，讓國會議員有更多時間制定詳細的支出法案，為軍事、科學研究等各項領域提供資金，更重要的是，該法案將避免部分聯邦機構關門。

上述法案將把軍事建設、退伍軍人福利、交通、住房、城市發展、農業、食品和藥物管理局，以及能源及水資源項目的資金撥款期限延後至 1 月 19 日，包含國防部在內聯邦機構資金撥款則延後至 2 月到期。