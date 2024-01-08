沙國降價+產量增加 國際油價上漲逾2% 抵消中東區域緊張擔憂

由於最大出口國沙烏地阿拉伯大幅降價以及 OPEC 產量增加，油價周一 (8 日) 下跌逾 2%，抵消了中東地緣政治緊張局勢升級帶來的供應擔憂。

截至美東時間 5:24，布蘭特原油下跌 2.2% 或 1.74 美元至每桶 77.02 美元；而美國西德克薩斯中質原油 (WTI) 期貨下跌 2.3% 或 1.73 美元至每桶 72.08 美元。

由於葉門「青年運動」武裝組織在紅海襲擊船隻後中東地緣政治風險加劇，這兩個國際原油期貨在 2024 年第一周上漲超過 2%。

由於供應增加以及與對手產油國的競爭，促使沙烏地阿拉伯周日 (7 日) 將其向亞洲旗艦產品阿拉伯輕質原油 2 月的官方售價 (OSP) 調降至 27 個月以來的最低水平。

石油經紀商 PVM 分析師埃文斯 (John Evans) 表示：「石油觀察家正確地質疑，沙國減產不僅是為了平息非 OPEC 供應的干擾，還為了平息 OPEC 成員的干擾。」

由於伊拉克、安哥拉和奈及利亞的產量增加，抵消了沙烏地阿拉伯和 OPEC+ 聯盟其他成員的持續減產，OPEC 12 月石油產量增加。在此之前，OPEC+ 計畫 2024 年進一步減產，而且安哥拉宣布退出 OPEC，這都將降低 1 月的產量和市場份額。

IG 分析師塞卡摩爾 (Tony Sycamore) 表示：「如果只關注基本面，包括庫存增加、OPEC / 非 OPEC 產量增加以及沙國 OSP 低於預期，那麼除了看跌原油之外，就不可能有其他任何事情了。」「然而，這並沒有考慮到中東地緣政治緊張局勢無可否認再次加劇的事實，這意味著下行空間有限。」

美國國務卿布林肯周一與阿拉伯領導人舉行多邊會談，以阻止加薩戰爭進一步蔓延。衝突已經在以色列占領的約旦河西岸、黎巴嫩、敘利亞和伊拉克引發暴力，並導致「青年運動」武裝組織攻擊紅海航道。

石油市場分析提供商 Vanda Insights 創始人哈里 (Vandana Hari) 表示，「紅海緊張局勢是唯一的制衡因素，即使相對較弱且間歇性，但原油價格因全球需求疲軟和庫存增加的預期而受到看跌。」

另一個支撐油價的因素是利比亞國家石油公司的 Sharara 油田周日遭遇不可抗力因素；該油田日產量高達 30 萬桶。