〈能源盤後〉安哥拉出走 OPEC恐現裂痕 油價連跌2日 但紅海運輸擔憂仍令周線上升

國際油價周五 (22 日) 小幅收低，但本周油價仍因紅海運輸中斷引起市場擔憂而上漲。

但分析師表示，上行空間恐受對供應前景的擔憂限制，安哥拉周四宣布退出油輸出國組織 (OPEC) 可能會放大這一擔憂，因此舉引發市場對 OPEC 團結度的質疑。

能源商品價格

2 交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 33 美分或 0.5%，收每桶 73.56 美元，但本周仍收高 2.5%。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 32 美分或 0.4%，報每桶 79.07 美元，但本周仍收高 3.3%。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.13 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.661 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 2.61 美元。

市場驅動力

自以哈戰爭爆發以來，主要控制葉門的胡塞叛軍發動一系列無人機和飛彈襲擊，導致數家航運公司日前宣布將暫停運輸，以免遭襲擊。美國周二宣布啟動國際海軍行動來阻止攻擊。

凱投宏觀 (Capital Economics) 大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins 報告指出：「一場完美風暴已經爆發，巴拿馬運河水位較低又適逢紅海胡塞叛軍發動襲擊，襲擊後，航運公司避開了蘇伊士運河。」

在安哥拉宣布退出 OPEC 後，原油期貨價格周四收低。但分析師 Tompkins 認為，該舉措本身不太可能影響油價，因為安哥拉對石油開採投資不足，導致該國難以增加產量，因此其產量不太可能超過 OPEC 原本給予的配額。

「但此舉確實表明 OPEC 內部可能出現裂痕，如果較大型的生產國有可用的閒置產能，例如阿拉伯聯合大公國 (UAE) 近期公開表達對 OPEC 的不滿，倘若這類大型產油國跟著安哥拉一起出走，油價將面臨下行壓力。」